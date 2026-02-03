Сценарий и сюрпризы: Цымбалюк выдал порцию новых признаний о шоу 'Холостяк'

Актер заявил, что недостаточно чётко изучил "скелет" проекта.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который был главным героем 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", сделал неожиданное признание о проекте.

Звезда кино и сериалов традиционно пообщался со своими подписчиками в Instagram в stories, ответив на заданные вопросы. Один из них касался шоу "Холостяк".

"Почему "Холостяк" бел для тебя несерьезно?", - спросил один из поклонников Цымбалюка.

Видео дня

Актер ответил, что все "не так категорично".

"Перед началом съемок у меня была более глобальная вера в этот проект, в полномасштабное единомыслие с продюсерами… После старта, после знакомства с форматом съемок, ощущения ко всему изменились… но многое уже было на определённых рельсах", - признался "холостяк".

По его словам, фундаментальные вопросы у него остались только к самому себе. Цымбалюк свел все к тому, что он лично недостаточно чётко изучил "скелет" проекта.

"Было много классных моментов, много тёплых эпизодов с девушками, много смеха и добра… Но главное – это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифинги, типажи, амплуа, бесконечные утренние сюрпризы и, к огромному сожалению, свобода действий – далеко не во всём", - подытожил актер.

Также Цымбалюк заявил, что его скандальное интервью о проекте "Холостяк" Еве Коршик было согласовано каналом СТБ.

Напомним, на днях одна из финалисток "Холостяка" призналась, испытывает ли чувства к Цымбалюку.

