'Сложно морально': известный певец рассказал, как еле вылетел из Украины

Вариант "не лететь" даже не рассматривался.

Украинский певец Игорь Целип рассказал, как чуть не сорвалось его участие в концерте в Польше из-за непредвиденной ситуации в аэропорту. Артист приехал заранее и не опаздывал, однако из-за больших очередей на проверке документов он не успел на свой рейс.

По словам певца, сначала все шло спокойно и без тревоги.

"На самом деле я приехал в аэропорт заранее и был полностью спокоен – все шло по плану. Но в какой-то момент образовалась огромная очередь на проверке документов: сотрудников было мало, процесс шел очень медленно, и очередь почти не двигалась. Сначала думаешь: "Ну ничего, сейчас ускорятся", а потом ловишь себя на том, что время идет, посадка уже почти закончилась, а ты все еще стоишь на том же месте", – рассказал Целип.

Артист признался, что самым тяжелым моментом стало, когда он увидел на табло надпись "gate closed", хотя формально он не опоздал на рейс.

Однако от поездки певец отказываться не собирался.

"Мы очень быстро нашли альтернативный маршрут – другой рейс, другой город, более длинные пересадки, почти без сна. Это было сложно и физически, и морально, но для меня благотворительный концерт – это ответственность перед людьми, которые ждали. Вариант "не лететь" даже не рассматривался", – подчеркнул он.

В итоге Игорь Целип все же вышел на сцену, а сам концерт, по его словам, оказался особенно эмоциональным.

"После такого стресса выход на сцену ощущался совершенно иначе - словно ты уже прошел испытание и теперь просто должен отдать все, что есть. Больше всего запомнилась реакция людей и ощущение, что ты не сдался", – подытожил певец.

Напомним, ранее УНИАН писал, как украинского певца Игоря Целипа едва не избили из-за отказа петь российские песни.

