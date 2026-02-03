Известного певца заподозрили в схеме выезда мужчин за границу: он эмоционально отреагировал

Журналисты поделились расследованием скандального дела.

Известный певец Петр Черный может быть причастен к схеме выезда за границу нескольких украинских мужчин.

Как отмечает Bihus.Info, с помощью артиста смогли пересечь границу во время военного положения в Украине примерно пять мужчин под видом гитаристов и барабанщиков. Якобы знакомый Петра – Сергей Матусов – обращался в Киевскую городскую военную администрацию с просьбой выпустить группу артистов для "благотворительных концертов", однако затем некоторые из них не возвращались из Испании.

"С июня 2025 по январь 2026 Матусов обращался в КМВА не менее пяти раз. В каждом из этих обращений константами были сам Петр Черный и его испанские концерты. Остальные имена постоянно менялись", - рассказывает журналист Bihus.Info.

Позже журналист добавил разговор с мужчинами, которые признались, что пересекли границу как музыканты исполнителя. По словам одного из них, за эту услугу ему пришлось заплатить около 4,5-5 тысяч долларов.

Реакция Петра Черного

Недавно журналистам удалось пообщаться с самим Петром Черным. На вопрос о "благотворительном" выезде украинцев он отреагировал так:

"Вы сначала разберитесь, что спрашиваете. Начинаешь с "Я хочу спросить вас о благотворительных выступлениях", а заходишь с заднего прохода... То, что ты хочешь сказать, я вы*рал давно, понимаешь? И к цыганам так не надо обращаться... Кто тебя послал? Наверное, тот черт, который не может поделить с Матусовым кэш. Закройте рот, когда Петр Черный говорит".

