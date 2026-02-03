3 февраля принято подкармливать птиц и чествовать женщин-медиков.

Третий день февраля интересен своими международными событиями, которые в основном посвящаются природе или женскому полу. В давних верованиях этой даты принято заботиться о младенцах, поскольку народный праздник сегодня в Украине проводится в честь детей. А в церковном календаре вспоминают нескольких украинских святых.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

Международный день женщин-медиков проводится в эту дату с целью почтить важность работы таких специалисток, а также сделать медицинское образование более доступным и престижным для девочек всей планеты.

Также 3 февраля проводится День подкормки птиц. Во время зимних морозов пернатым трудно найти еду. Поэтому каждый человек может облегчить их жизнь, изучив, что положить в кормушку.

Остальные всемирные праздники сегодня, имеющие всемирный масштаб, это День золотистого ретривера, День баклажанов, День борьбы с матерной руганью.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране торжество сегодня отсутствуют. И хотя никакой праздник сегодня не наступает, можем вспомнить о значимых для истории нашей страны событиях этой даты.

К примеру, в 1921 году в польском Тарнове основана украинская "Власть республики", временное правительство в изгнании. В 1929 году создана Организация украинских националистов, а в 1940 году - Комитет украинцев в канадском Виннипеге.

Какой сегодня праздник церковный

В новоцерковном стиле 3 февраля чествуются библейские персонажи Симеон Богоприимец и пророчица Анна, которые встречались с младенцем Иисусом. Также в храмах чтят святых Игнатия Мариупольского и Рафаила Киевского.

В старом календаре, которого ПЦУ больше не придерживается с 2023 года, праздник 3 февраля проводится в честь святого Максима Исповедника и Ктиторской иконы Богородицы.

Какой сегодня праздник в народе

В Украине 3 февраля еще продержатся морозы. А древние приметы предвещают вот что:

если дата выпала на растущую луну, то скоро потеплеет, а если на убывающую, то заморозки продлятся несколько недель;

ясный день сулит похолодание;

выпал снег - к хорошему урожаю летом;

если сосульки начали таять, весна будет ранняя.

Обычаи этой даты обоснованы тем, какой сегодня церковный праздник. Святые Симеон и Анна считаются покровителями детей, поэтому именно малышам посвящается сегодняшний день. Двум святым молятся, чтобы те защитили малыша от бед и болезней.

Также обычаи 3 февраля предписывают много работать по дому. Наши предки верили, что работящим людям будет целый год везти в повседневных делах. Поэтому день посвящали уборке, ремонту, рубке дрова и починке садового инвентаря.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы родителям не испортить отношения с ребенком, категорически запрещено ругать детей, кричать на них и сравнивать с другими. Также не подходит сегодня праздник для рыбалки и путешествий. Еще считается плохой приметой давать в долг деньги и личные вещи.

Вас также могут заинтересовать новости: