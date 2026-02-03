Вышел тизер 2 сезона криминальной черной комедии 'Друзья и соседи' с Джоном Хэммом

Премьера продолжения популярного сериала от Apple TV запланирована на 3 апреля 2026 года.

Стриминговый сервис Apple TV показал первый тизер второго сезона чернокомедийного криминального сериала "Друзья и соседи" (Your Friends & Neighbors).

Главный герой сериала – недавно разведенный менеджер хедж-фонда из Нью-Йорка Эндрю "Куп" Купер, который после увольнения начинает совершать кражи из домов богачей в пригороде, чтобы поддерживать высокий уровень жизни своей семьи. Эти кражи вдохновляют его до тех пор, пока он не решает ограбить не тот дом не в то время.

Главную роль в сериале исполнил Джон Хэмм (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Утреннее шоу", "Фарго").

Также в шоу задействованы Оливия Манн (сериалы "Новенькая", "Новости") и Аманда Пит ("Девять ярдов", сериал "Хорошая жена").

Второй сезон сериала стартует 3 апреля 2026 года на Apple TV. Он будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю с финалом 5 июня. Уже известно, что у сериала будет третий сезон.

Как оценили первый сезон сериала "Друзья и соседи"

Премьера первого сезона сериала "Друзья и соседи" состоялась 11 апреля 2025 года.

На данный момент оценка первого сезона шоу на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 79% одобрения от критиков и 81% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 63 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Язвительно остроумная интерпретация "Во все тяжкие", "Друзья и соседи" время от времени спотыкается, но имеет бесконечно привлекательного для просмотра аватара в лице звезды Джона Хэмма", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

