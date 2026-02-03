Клопотенко рассказал подробности предстоящей свадьбы: 'Не хочу, чтобы это была какая-то гулянка'

Ресторатор также ответил, готов ли он к детям.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, который сделал предложение своей девушке Екатерине Воскресенской в начале января, рассказал о предстоящей свадьбе.

По его словам, они уже активно обсуждают, каким видят этот важный день. В частности, влюбленные хотят свадьбу в украинских традициях, но пока не знают, уместно ли празднование во время войны.

"Я хочу готовить на свадьбе. Это мое желание. Екатерина хочет, чтобы было красиво и мило. Но можно ли во время войны устраивать свадьбу и какой она должна быть? Мы не знаем. Есть ли желание сказать всему миру, что у нас свадьба, и прожить ее в украинском стиле – да. Мы сейчас в дискуссии. Я не хочу, чтобы это была какая-то гулянка. Я точно хочу, чтобы это было возрождение украинской традиции", – подчеркнул звездный жених в проекте "Тур зірками".

Клопотенко также добавил, что уже давно готов к детям. На эту тему шеф-повар высказался так:

"Я был готов к детям еще три года назад. Но когда это произойдет... Еще нужно пройти много этапов, подготовиться к этому, сдать какие-то анализы. Мы сейчас в процессе понимания всех физиологических норм. Как это произойдет – мы все расскажем. Я был готов к детям очень давно, поэтому я не вижу какой-то проблемы, ребенок – это продолжение меня".

