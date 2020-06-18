Невероятно ароматные медовые пряники: рецепты аппетитной выпечки

На первый взгляд эта выпечка может показаться очень простой, однако она невероятно вкусная.

Медовые пряники – чрезвычайно вкусная и ароматная выпечка.

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Сладкие, нежные, мягкие и просто тающие во рту пряники сможет приготовить каждый. А украшение из глазури поможет сделать их красивыми, нарядными и в своем роде уникальными.

Подавать медовые пряники можно с молоком, какао, кофе или чаем. Очень хорошо эта пряная выпечка вписываются также в праздничное меню. Такие лакомства станут отличным угощением и приятным сладким подарком для близких и друзей к праздничному столу.

Домашние медовые пряники

Мука - 480 г

Сахар - 200 г

Мед - 50 г

Вода - 0,5 ст.

Сливочное масло - 50 г

Яйцо - 1 шт.

Разрыхлитель теста – 0,5 пачки

Корица - по вкусу

Для глазури

Белок - 1 шт.

Сахарная пудра - 100 г

Горячее молоко - 2 ст. л.

В сотейник всыпать 1 столовую ложку сахара, распределить равномерно и поставить на средний огонь. Когда сахар расплавится и станет почти черным, осторожно добавить 0,5 стакана кипятка. Все тщательно размешать, добавить специи, оставшийся сахар и мед. Дать смеси остыть.

Затем добавить муку, яйцо, масло и замесить довольно плотное тесто.

Духовку разогреть до 220°С. Сформировать из теста небольшие шарики, выложить их на смазанный маслом пергамент или силиконовый коврик на расстоянии 2 см друг от друга и отправить выпекаться 10-15 минут.

Тем временем сделать глазурь: взбить белок с сахарной пудрой, добавить горячее молоко.

Остывшие пряники выложить в глубокую чашку, полить глазурью, закрыть крышкой и хорошенько встряхнуть. Затем отправить обратно в духовку, немного подсушим на слабом огне, еще 5 минут. Хранить домашние пряники лучше в мешочке, чтобы остались мягкими.

Медовые пряники на кефире

Мука цельнозерновая - 350-400 г

Мука пшеничная белая - 50 г

Кефир - 150 мл

Масло подсолнечное рафинированное - 40 мл

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 100 г

Соль - 1 щепотка

Сода - 0,5 ч. л.

Лимон - 1 шт.

Мед - 3 ст. л.

Корица молотая - 1 ч. л.

Имбирь сухой молотый - 1 ч. л.

Кардамон молотый - 1 щепотка

Сахарная пудра - 3-4 ст. л.

В миску налить кефир, добавить сахар и яйцо. Взбить все. Добавить подсолнечное масло и продолжать взбивать. Затем добавить мед.

Насыпать стакан муки и соду. На соду добавить ложку лимонного сока. Все перемешать. Добавить перемолотые пряности: имбирь, корицу и кардамон.

Постепенно подсыпать муку и перемешать. Тесто должно быть мягким.

Отделить часть теста и обильно посыпать пшеничной мукой, чтобы не прилипало к рукам и поверхности стола. Замешать и раскатать тесто толщиной 7 мм. Формой вырезать пряники.

Заготовки переложить на противень, покрытый пекарской бумагой. Положить в духовку. Выпекать пряники при температуре 180-190°С около 18-20 минут.

Швейцарские медовые пряники

Для теста

Молоко - 130 мл

Сахар коричневый - 220 г

Мед - 150 г

Масло сливочное - 50 г

Мука - 550 г

Орехи грецкие - 50 г

Корица - 1 ч. л.

Какао-порошок - 1 ч. л.

Имбирь - 1 щепоть.

Орех мускатный - 1 щепотка

Соль - 1 щепотка

Сода - 15 г

Перец черный (на кончике ножа) - по вкусу

Цедра лимона – 0,5 ч. л.

Ванильный сахар - по вкусу

Для начинки

Масло сливочное - 130 г

Сахарная пудра - 70 г

Повидло - 500 г

Для украшения

Глазурь - 1 пакетик (100 г)

Посыпка кондитерская - 1 пакетик

На среднем огне подогреть молоко, коричневый сахар, мед и сливочное масло. Размешивать до растворения сахара, но не кипятить.

В отдельной посуде смешать просеянную муку, специи, соду, добавить измельченные орехи.

Жидкие ингредиенты влить в сухие, добавляем 0,5 чайной ложки лимонной цедры, замести тесто. Оно получится жидковатым. Положить тесто в холод на 30 минут (за это время тесто немного затвердеет). Можно поделить на две части и выпечь два коржа.

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Тесто раскатывать сразу на противне через бумагу или пленку. Наколоть вилкой. Выпекать 5-7 минут при 190-200°С.

Коржи немного остудить, обрезать края, разрезать горизонтально пополам.

Первый корж промазать повидлом (густым вареньем), накрыть вторым коржом. Сверху смазать кремом из сливочного масла, взбитого с сахарной пудрой.

Накрыть третьим коржом, смазать повидлом и положить четвертый корж. Пряник нарезать на небольшие квадратики (примерно 2*2 см)

Дать собранном прянику настояться, можно отправить в холодильник на ночь.

Украсить прянички глазурью и кондитерской посыпкой.

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