Невероятно ароматные медовые пряники: рецепты аппетитной выпечки
Медовые пряники – чрезвычайно вкусная и ароматная выпечка.
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Сладкие, нежные, мягкие и просто тающие во рту пряники сможет приготовить каждый. А украшение из глазури поможет сделать их красивыми, нарядными и в своем роде уникальными.
Подавать медовые пряники можно с молоком, какао, кофе или чаем. Очень хорошо эта пряная выпечка вписываются также в праздничное меню. Такие лакомства станут отличным угощением и приятным сладким подарком для близких и друзей к праздничному столу.
Домашние медовые пряники
- Мука - 480 г
- Сахар - 200 г
- Мед - 50 г
- Вода - 0,5 ст.
- Сливочное масло - 50 г
- Яйцо - 1 шт.
- Разрыхлитель теста – 0,5 пачки
- Корица - по вкусу
Для глазури
- Белок - 1 шт.
- Сахарная пудра - 100 г
- Горячее молоко - 2 ст. л.
В сотейник всыпать 1 столовую ложку сахара, распределить равномерно и поставить на средний огонь. Когда сахар расплавится и станет почти черным, осторожно добавить 0,5 стакана кипятка. Все тщательно размешать, добавить специи, оставшийся сахар и мед. Дать смеси остыть.
Затем добавить муку, яйцо, масло и замесить довольно плотное тесто.
Духовку разогреть до 220°С. Сформировать из теста небольшие шарики, выложить их на смазанный маслом пергамент или силиконовый коврик на расстоянии 2 см друг от друга и отправить выпекаться 10-15 минут.
Тем временем сделать глазурь: взбить белок с сахарной пудрой, добавить горячее молоко.
Остывшие пряники выложить в глубокую чашку, полить глазурью, закрыть крышкой и хорошенько встряхнуть. Затем отправить обратно в духовку, немного подсушим на слабом огне, еще 5 минут. Хранить домашние пряники лучше в мешочке, чтобы остались мягкими.
Медовые пряники на кефире
- Мука цельнозерновая - 350-400 г
- Мука пшеничная белая - 50 г
- Кефир - 150 мл
- Масло подсолнечное рафинированное - 40 мл
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 100 г
- Соль - 1 щепотка
- Сода - 0,5 ч. л.
- Лимон - 1 шт.
- Мед - 3 ст. л.
- Корица молотая - 1 ч. л.
- Имбирь сухой молотый - 1 ч. л.
- Кардамон молотый - 1 щепотка
- Сахарная пудра - 3-4 ст. л.
В миску налить кефир, добавить сахар и яйцо. Взбить все. Добавить подсолнечное масло и продолжать взбивать. Затем добавить мед.
Насыпать стакан муки и соду. На соду добавить ложку лимонного сока. Все перемешать. Добавить перемолотые пряности: имбирь, корицу и кардамон.
Постепенно подсыпать муку и перемешать. Тесто должно быть мягким.
Отделить часть теста и обильно посыпать пшеничной мукой, чтобы не прилипало к рукам и поверхности стола. Замешать и раскатать тесто толщиной 7 мм. Формой вырезать пряники.
Заготовки переложить на противень, покрытый пекарской бумагой. Положить в духовку. Выпекать пряники при температуре 180-190°С около 18-20 минут.
Швейцарские медовые пряники
Для теста
- Молоко - 130 мл
- Сахар коричневый - 220 г
- Мед - 150 г
- Масло сливочное - 50 г
- Мука - 550 г
- Орехи грецкие - 50 г
- Корица - 1 ч. л.
- Какао-порошок - 1 ч. л.
- Имбирь - 1 щепоть.
- Орех мускатный - 1 щепотка
- Соль - 1 щепотка
- Сода - 15 г
- Перец черный (на кончике ножа) - по вкусу
- Цедра лимона – 0,5 ч. л.
- Ванильный сахар - по вкусу
Для начинки
- Масло сливочное - 130 г
- Сахарная пудра - 70 г
- Повидло - 500 г
Для украшения
- Глазурь - 1 пакетик (100 г)
- Посыпка кондитерская - 1 пакетик
На среднем огне подогреть молоко, коричневый сахар, мед и сливочное масло. Размешивать до растворения сахара, но не кипятить.
В отдельной посуде смешать просеянную муку, специи, соду, добавить измельченные орехи.
Жидкие ингредиенты влить в сухие, добавляем 0,5 чайной ложки лимонной цедры, замести тесто. Оно получится жидковатым. Положить тесто в холод на 30 минут (за это время тесто немного затвердеет). Можно поделить на две части и выпечь два коржа.
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Тесто раскатывать сразу на противне через бумагу или пленку. Наколоть вилкой. Выпекать 5-7 минут при 190-200°С.
Коржи немного остудить, обрезать края, разрезать горизонтально пополам.
Первый корж промазать повидлом (густым вареньем), накрыть вторым коржом. Сверху смазать кремом из сливочного масла, взбитого с сахарной пудрой.
Накрыть третьим коржом, смазать повидлом и положить четвертый корж. Пряник нарезать на небольшие квадратики (примерно 2*2 см)
Дать собранном прянику настояться, можно отправить в холодильник на ночь.
Украсить прянички глазурью и кондитерской посыпкой.
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