День медика в Украине, начиная с 2023 года, будут отмечать в июле.

День медика, или День медицинского работника - профессиональный праздник всех работников сферы здравоохранения. Ежегодно всех украинских медиков поздравляли в третье воскресенье июня. Но, начиная с этого года, дата праздника поменялась. Рассказываем, когда День медика в Украине будем отмечать теперь.

День медика 2023 в Украине - история и новая дата праздника

Отмечать День медика начали еще в Советском Союзе - в 1980 году датой для этого праздника выбрали третье воскресенье июня. В 1994 году, в уже независимой Украине, праздник также официально утвердили в этот день.

В 2023 году День медика должен быть 18 июня. Но в этом году дата праздника поменялась - согласно указу президента Украины от 13 июня 2023 года День медицинского работника в Украине теперь будут отмечать ежегодно 27 июля.

Видео дня

Напомним, что официальный международный праздник - Международный день медика - отмечают в первый понедельник октября.

Как поздравить с Днем медицинского работника

С Днем медика поздравляют врачей, медсестер и медбратьев, парамедиков, фельдшеров, акушеров, лаборантов, санитаров - всех работников сферы здравоохранения. Многие из них в этот день, как правило, находятся на своем "боевом" посту - кто-то в тылу, а кто-то - на передовой. Сейчас, во время войны медики выполняют невероятно важную работу. ежедневно спасая тысячи жизней и зачастую рискуя своей собственной.

День медика - это возможность выразить благодарность и уважение за их тяжелый труд, выносливость, терпение и доброту. Поздравить медиков можно теплыми словами или донатом на медицинские нужды, которых в военное время предостаточно.

Ранее мы публиковали, когда выходные и праздники в июне 2023 - что и когда отмечаем.

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