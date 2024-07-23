Какие государственные, профессиональные и международные праздники в августе 2024 отмечают в Украине и сколько будет дней отдыха в этом месяце.

В августе 2024 в Украине отмечают три значимые даты - День Независимости Украины и День Государственного Флага Украины, а также День памяти защитников Украины. Кроме этого, в последнем месяце лета будет ряд профессиональных и международных праздников. Что будем отмечать, сколько отдыхать и будут ли у нас дополнительные выходные на День Независимости - в материале.

Праздники и выходные в августе 2024

1 августа - День инкассатора.

2 августа - День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

4 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

5 августа - Международный день светофора.

8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины.

9 августа - Международный день коренных народов мира.

11 августа - День строителя, День работников ветеринарной медицины.

12 августа - Международный день молодежи.

15 августа - День археолога.

19 августа - День пасечника.

23 августа - День Государственного Флага Украины .

. 24 августа - День Независимости Украины .

. 25 августа - День шахтера.

29 августа - День памяти защитников Украины .

. 31 августа - День авиации Украины, День дальнобойщика.

Будут ли дополнительные выходные в августе 2024

В этом году государственный праздник День Независимости Украины выпадает на субботу (выходной день), поэтому, по законам мирного времени, следующий будний день - то есть, понедельник, 26 августа - должен быть тоже выходным. Но во время военного положения в стране дополнительные выходные дни отменены. Сейчас военное положение действует до 11 августа 2024 года, если его продлят, то выходного дня 26 августа не будет.

Традиционно в августе 2024 года - 31 календарный день. На сегодня из них 22 дня - рабочие и 9 дней - выходные (это субботы и воскресенья).

Видео дня

Ранее мы рассказывали, какие праздники в июле 2024 отмечают в Украине.

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