В августе 2024 в Украине отмечают три значимые даты - День Независимости Украины и День Государственного Флага Украины, а также День памяти защитников Украины. Кроме этого, в последнем месяце лета будет ряд профессиональных и международных праздников. Что будем отмечать, сколько отдыхать и будут ли у нас дополнительные выходные на День Независимости - в материале.
Праздники и выходные в августе 2024
- 1 августа - День инкассатора.
- 2 августа - День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
- 4 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
- 5 августа - Международный день светофора.
- 8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины.
- 9 августа - Международный день коренных народов мира.
- 11 августа - День строителя, День работников ветеринарной медицины.
- 12 августа - Международный день молодежи.
- 15 августа - День археолога.
- 19 августа - День пасечника.
- 23 августа - День Государственного Флага Украины.
- 24 августа - День Независимости Украины.
- 25 августа - День шахтера.
- 29 августа - День памяти защитников Украины.
- 31 августа - День авиации Украины, День дальнобойщика.
Будут ли дополнительные выходные в августе 2024
В этом году государственный праздник День Независимости Украины выпадает на субботу (выходной день), поэтому, по законам мирного времени, следующий будний день - то есть, понедельник, 26 августа - должен быть тоже выходным. Но во время военного положения в стране дополнительные выходные дни отменены. Сейчас военное положение действует до 11 августа 2024 года, если его продлят, то выходного дня 26 августа не будет.
Традиционно в августе 2024 года - 31 календарный день. На сегодня из них 22 дня - рабочие и 9 дней - выходные (это субботы и воскресенья).
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