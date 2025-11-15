15 ноября принято поститься и поздравлять работников ресторанов.

15 ноября - важный день для православных верующих, поскольку у них начинается длительный пост. Международные праздники сегодня призывают задуматься о переработке мусора. А по украинским народным обычаям запрещено лениться.

Какой сегодня праздник в Украине

В эту дату родились пятеро известных и талантливых украинцев: активист Евромайдана и Герой Украины Сергей Кемский, политик и дипломат Роман Бессмертный, футболист Дмитрий Безотосный, актер театра и кино Анатолий Барна и военнослужащий "Азова" Эдуард Горошочок.

Нет информации о том, чтобы отмечался какой-либо праздник сегодня в Украине. Это обыкновенная суббота. Однако для верующих украинцев день будет особенным.

Какой сегодня праздник церковный

В старом календаре 15 ноября было датой чествования семи тысяч мучеников, погибших за христианство.

Всем православным стоит знать, какой сегодня церковный праздник по новому стилю, ведь начинаетсяРождественский пост. Уже с этой даты нельзя есть продукты животного происхождения. Также церковь чествует святых Гурия, Авиву и Паисия Величковского.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе экологов проводится важное экологическое торжество - День вторичной переработки и сортировки мусора. Это хороший повод подумать, как мы можем уменьшить количество выбросов. К примеру, вместо одноразовых пакетов в магазин можно приходить со своей сумкой.

Ещё одно торжество 15 ноября - праздник Всемирный день ресторанов. В честь него проводятся соревнования среди кулинаров. Если у вас есть знакомые ресторанные работники, то можно их поздравить.

Другие международные торжества этой даты - День борьбы с хронической обструктивной болезнью легких, День сыра и хлеба, День музыкальной терапии, День павлина, День без алкоголя.

Какой сегодня праздник в народе

Погодные приметы этой даты советуют следить за небом:

тяжелые серые тучи сулят потепление;

облаков нет - ждите заморозков;

если идет мелкий снег, то остаток месяца будет дождливым;

утренний туман сулит мягкую зиму.

Святой Гурий считается покровителем семей, поэтому ему молятся о согласии между родственниками. Народные верования рекомендуют провести этот дент с родными. Также счастливо пройдут любовные дела.

Очень удачен сегодня праздник для помощи другим. Чтобы получить божье благословение, стоит сделать пожертвование или накормить бездомных животных. Также можно подарить знакомым свою одежду, детские вещи - тогда и вам в будущем помогут.

Что нельзя делать сегодня

Поскольку наступил пост, православным нельзя употреблять яйца, молочную и мясную пищу. Исключение сделано для пожилых и тяжело больных людей. Запреты есть не только в еде - нельзя грешить, поддаваться дурным мыслям, шумно веселиться и ругаться. Также запрещено в праздник сегодня жадничать.

