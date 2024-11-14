Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 15 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

15 ноября по новому церковному календарю вспоминают святых Гурия, Самона и Авива, а также преподобного Паисия Величковского. В этот же день начинается Рождественский пост. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 15 ноября по новому календарю (28 ноября по старому) - день памяти святых Гурия, Самона и Авивы, живших в III-IV веках, и святого Паисия Величковского, родом из Украины.

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Гурий и Самон жили в Эдессе. Они были христианами и попали под гонения императора Диоклетиана. Мужчины сбежали из города, но их вскоре нашли и бросили в тюрьму. Гурия и Самона пытались угрозами и пытками заставить отказаться от веры, но, увы, все было зря. Несколько лет мученики провели в тюрьме, а после их казнили.

Авив бы диаконом и его арестовали по приказу императора Лициния. Диакона также пытались заставить отречься от Христа, но он отказался. Когда было решено его сжечь заживо, то огонь не тронул Авива. Но палачи все-таки убили святого. Похоронили его в той же гробнице, что и Гурия с Самоном.

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Святой Паисий (в миру Петр Величковский), родился в Полтаве, в 1722 году. Он был родом из семьи потомственных священников, в 13 лет поступил в Киевскую духовную академию, проучился там три года, а затем вернулся домой и сообщил, что хочет уйти в монастырь.

В Любечском монастыре Петр начал переписывать книги, но задержаля там недолго. Духовная жизнь того времени переживала кризис, и представления Петра о истинном подвижничестве не совпадали с тем, что было в реальности. И он стал странствующим монахом.

В 1746 году Петр посетил Афон, там же, в 1758 году, принял монашеский постриг и рукоположение в священники с именем Паисий. На Афоне преподобный переводил древнее святоотеческое наследие с греческого на церковнославянский язык, вокруг Паисия собрались и другие братья, которые собирали и переписывали писания святых отцов.

17 лет Паисий прожил на Афоне, но после притеснения мусульманами уехал в Молдавию, в пустующий Драгомирский монастырь. Там установил строгий порядок и много трудился, а братия читала и переводила творения святых отцов. Спустя время Паисий перешел в Нямецкий монастырь, где и провел последние 15 лет жизни. Мощи святого хранятся в приднестровском Ново-Нямецком монастыре.

Переводы Паисия с греческого на церковнославянский язык долгое время были единственными - это сборник "Добротолюбие", сочинения преподобного Исаака Сирина, Феодора Студита, преподобных Варсонофия и Иоанна, святителя Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника и другие.

Какой церковный праздник 15 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними семи тысяч мучеников. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 15 ноября

По погодным приметам дня судят, какой будут зима и погода в скором времени:

утром небо ясное - жди заморозки;

снег выпал в этот день - не растает до весны, а сама зима будет суровой;

день выдался теплый - зима нескоро;

снегири кричат - скоро похолодает.

В народе прозвали 15 ноября праздник Гурьев день - считается, что святой Гурий в этот день выезжает на лошади на дорогу и несет тепло, а мороз и холода отступают аж до святок.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 15 ноября не следует гневаться, ругаться, лениться, отчаиваться, отказывать в помощи, устраивать шумные застолья. 15 ноября по новому стилю начинается Рождественский пост - постующие, начиная этого дня и до Рождества воздерживаются от скоромной пищи (яиц, мясных и молочных продуктов) и растительного масла (в понедельник, среду и пятницу). Но главная задача поста - быть сдержанными не только в еде, но и в помыслах и действиях, чтобы с чистой душой встретить Рождество.

Среди запретов, что сегодня нельзя делать по народным приметам - скупиться и жадничать, считается, что деньги покинут таких людей.

Что можно делать 15 ноября

Святые Гурий, Самон и Авива считаются покровителями семей. В православный праздник сегодня у святых просят помочь наладить отношения в семье и найти свою половинку. Также у Гурия просят избавить от зубной боли.

В первый день поста по традиции принято подавать бедным, покормить голодных, в том числе и бездомных животных, раздавать старую одежду тем, кто в ней нуждается. Неважно, что именно вы сделаете - главное, чтобы это было благое дело.

Кто отмечает день ангела 15 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Никита, Николай, Самсон, Дмитрий, Петр, Григорий.

По старому стилю день ангела у Константина, Доминики, Альберта, Леопольда, Маркияна.

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