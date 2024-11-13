Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 14 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

14 ноября по новому церковному календарю вспоминают одного из 12 апостолов Иисуса Христа - святого Филиппа. Также сегодня - заговенье на Рождественский пост. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня и какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 14 ноября по новому календарю (27 ноября по старому) - день памяти святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов и любимых учеников Иисуса.

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В писаниях сказано, что Филипп был очень образованным человеком, посвятил свою жизнь православию и умел творить чудеса. Евангелие от Иоанна рассказывает, что Филипп был родом из Вифсаиды. После Вознесения Господня он ушел проповедовать в Галилею, Грецию и другие страны.

Как уже говорили, у Филиппа был дар чудотворения. Как-то он встретил женщину, у которой умер ребенок, и воскресил его. В другой раз апостол воскресил мертвого в городе Иераполе Сирийском, где совершал свою проповедь: толпа озлобилась на него и потребовала, чтобы он воскресил покойника в похоронной процессии, которая шла мимо. Еще один случай произошел в Греции: апостола хотели убить иерусалимские книжники, но внезапно ослепли. По молитве Филиппа большинство из них исцелились и приняли христианство.

Погиб апостол в 87 лет - его и его соратника Варфоломея казнили за проповедь в Иераполе Фригийском (ныне Турция). Апостола и Варфоломея распяли вниз головой, и в это время произошло землетрясение. Перепуганные палачи сняли Варфоломея, а Филиппа не смогли. Святой до самого момента смерти молился за прощение своих мучителей.

На том месте построили гробницу восьмиугольной формы, и в ней находились святые мощи. Около 560 года их перенесли в Рим, сейчас они хранятся в храме Двенадцати Апостолов.

Какой церковный праздник 14 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святых братьев Космы и Дамиана Асийских. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 14 ноября

По приметам этого дня можно узнать, как скоро ждать настоящую зиму и какой она будет:

теплый день выдался - зима тоже будет теплой;

листья еще не опали с деревьев - к долгой и суровой зиме;

грязь и сырость - в конце января будет холодно.

В народе 14 ноября - праздник Филиппов день или Заговенье, так как с завтрашнего дня начинается Рождественский пост. В старину к этому времени старались закончить все заготовки и закупки на зиму, так как после все заметало снегом, и дороги становились непроходимыми.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 14 ноября, как и в любой другой день, не следует гневаться, ругаться, лениться, отчаиваться, отказывать в помощи, церковь не одобряет жадности и зависти, чревоугодия.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует делать уборку - считается, что вместе с мусором и грязной водой из дома можно вынести благополучие.

Что можно делать 14 ноября

В православный праздник сегодня обращаются в молитвах к святому Филиппу - просят об избавлении от разных недугов, особенно от глазных болезней, просят помощи в печалях и скорбях.

В Филиппов день, как уже говорили, отмечают также Заговенье накануне Рождественского поста, который будет продолжаться до Рождества (25 декабря по новому стилю). На Заговенье старались особо не работать, в этот день принято отдыхать, устраивать застолья и сытно есть - чтобы набраться сил перед грядущим постом.

Кто отмечает день ангела 14 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Филипп, Василий, Анна, Петр, Григорий, Николай, Александр, Федор, Гавриил, Михаил.

По старому стилю день ангела у Кузьмы, Елизаветы, Якова, Давида, Ивана, Адриана, Петра, Александра, Дениса, Федора.

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