День молодежи в Украине и Международный день молодежи с недавнего времени отмечают в одну дату.

Праздник Международный день молодежи отмечают во второй декаде августа - дату учредили на уровне ООН в 1998 году. С недавних пор она объединила и День молодежи в Украине. Об истории праздника, его смысле и традициях, а также как поздравить молодежь - в материале.

Когда День молодежи в Украине

Украинский день молодежи долгое время отмечали в последнее воскресенье июня - согласно указу президента от 22 июня 1994 года. Эта традиция тянулась еще со времен Союза, но после российской агрессии 2014 года в Украине встал вопрос переносения праздника на другую дату. Поэтому в 2021 году согласно новому указу президент праздник перенесли.

С 2022 года День молодежи в Украине и Международный день молодежи отмечают в один день - 12 августа. Видео дня

В 2024 году праздник приходится на понедельник.

Смысл праздника - привлечь внимание бщества к потребностям и проблемам молодежи, например, к качеству образования, возможностям, трудоустройству и так далее, а также объединить молодых людей в разных странах мира ради общего счастливого будущего.

В 2024 году, как и в прошлые годы, с начала полномасштабного вторжения РФ, в Украине не будут проходить празднования с многолюдными развлечениями и массовыми концертами. Но это не повод забывать о празднике - поздравьте всех причастных с Днем молодежи (а по нормам ООН это люди от 14 и до 44 лет), ведь именно они сейчас творят историю Украины на поле боя и создают новое будущее.

Международный день молодежи - поздравления

Праздник тех, кто молод сердцем,

У кого все шутки с перцем,

Праздник - полный позитив.

Я желаю перспектив,

Крутых планов и везенья,

Драйва, смеха, настроенья

Ну, чего же ты все ждешь?

Празднуй, ты же - молодежь!

***

Молодые, яркие и перспективные, поздравляем вас с праздником Дня молодежи! Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь на полную. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением - будущее нашей страны!

***

Всех молодых и смелых,

Активных, обалденных,

С днем молодежи всех!

Пусть ждет вас всех успех.

Живите, наслаждайтесь

И целей добивайтесь.

Не будет пусть преград,

Пусть каждый будет рад!

***

С Днем молодежи! Пускай драйв, кайф и позитив станут твоими спутниками до конца жизни! Желаю всегда ощущать себя юным, энергичным и способным на все!

***

Пусть несёт День молодёжи

Теплоту, любовь, добро,

Много ярких дней погожих,

Чтоб всегда во всём везло!

Пусть задор в глазах сияет,

Все сбываются мечты,

Процветание удивляет,

А в душе цветут цветы!

***

В день молодежи желаем самых радостных событий в жизни! Пусть у вас будет больше поводов для веселья и радости, реализовать себя, чтобы все получалось и любые мечты исполнялись как можно чаще!

***

Вы давно уже не дети,

И до взрослых далеко.

С праздником поздравлю этим,

Жизнь пусть сложится легко.

А пока гуляй по полной,

Будет праздник ваш - улёт!

Чтобы было вам что вспомнить,

Когда пенсия придёт.

***

Сегодня замечательный праздник - День молодежи! Пусть энтузиазм, стремление и решительность приносит грандиозные результаты и ошеломительные победы! Новых горизонтов, больших шансов, воплощения идей, саморазвития! Живите в удовольствие, оставайтесь всегда молодыми и цветущими!

***

Молодёжь идёт вперёд,

Им не нужен задний ход.

Поздравляем всех сегодня,

Пусть вам в жизни повезет.

Счастья, смеха и задора,

И размаха удалого.

Всех вам благ, добра и мира,

И побольше креатива!

Ранее мы рассказывали, какие будут праздники в августе 2024 и будет ли дополнительный выходной на День Независимости.

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