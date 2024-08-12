Праздник Международный день молодежи отмечают во второй декаде августа - дату учредили на уровне ООН в 1998 году. С недавних пор она объединила и День молодежи в Украине. Об истории праздника, его смысле и традициях, а также как поздравить молодежь - в материале.
Когда День молодежи в Украине
Украинский день молодежи долгое время отмечали в последнее воскресенье июня - согласно указу президента от 22 июня 1994 года. Эта традиция тянулась еще со времен Союза, но после российской агрессии 2014 года в Украине встал вопрос переносения праздника на другую дату. Поэтому в 2021 году согласно новому указу президент праздник перенесли.
С 2022 года День молодежи в Украине и Международный день молодежи отмечают в один день - 12 августа.Видео дня
В 2024 году праздник приходится на понедельник.
Смысл праздника - привлечь внимание бщества к потребностям и проблемам молодежи, например, к качеству образования, возможностям, трудоустройству и так далее, а также объединить молодых людей в разных странах мира ради общего счастливого будущего.
В 2024 году, как и в прошлые годы, с начала полномасштабного вторжения РФ, в Украине не будут проходить празднования с многолюдными развлечениями и массовыми концертами. Но это не повод забывать о празднике - поздравьте всех причастных с Днем молодежи (а по нормам ООН это люди от 14 и до 44 лет), ведь именно они сейчас творят историю Украины на поле боя и создают новое будущее.
Международный день молодежи - поздравления
Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого все шутки с перцем,
Праздник - полный позитив.
Я желаю перспектив,
Крутых планов и везенья,
Драйва, смеха, настроенья
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же - молодежь!
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Молодые, яркие и перспективные, поздравляем вас с праздником Дня молодежи! Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь на полную. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением - будущее нашей страны!
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Всех молодых и смелых,
Активных, обалденных,
С днем молодежи всех!
Пусть ждет вас всех успех.
Живите, наслаждайтесь
И целей добивайтесь.
Не будет пусть преград,
Пусть каждый будет рад!
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С Днем молодежи! Пускай драйв, кайф и позитив станут твоими спутниками до конца жизни! Желаю всегда ощущать себя юным, энергичным и способным на все!
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Пусть несёт День молодёжи
Теплоту, любовь, добро,
Много ярких дней погожих,
Чтоб всегда во всём везло!
Пусть задор в глазах сияет,
Все сбываются мечты,
Процветание удивляет,
А в душе цветут цветы!
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В день молодежи желаем самых радостных событий в жизни! Пусть у вас будет больше поводов для веселья и радости, реализовать себя, чтобы все получалось и любые мечты исполнялись как можно чаще!
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Вы давно уже не дети,
И до взрослых далеко.
С праздником поздравлю этим,
Жизнь пусть сложится легко.
А пока гуляй по полной,
Будет праздник ваш - улёт!
Чтобы было вам что вспомнить,
Когда пенсия придёт.
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Сегодня замечательный праздник - День молодежи! Пусть энтузиазм, стремление и решительность приносит грандиозные результаты и ошеломительные победы! Новых горизонтов, больших шансов, воплощения идей, саморазвития! Живите в удовольствие, оставайтесь всегда молодыми и цветущими!
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Молодёжь идёт вперёд,
Им не нужен задний ход.
Поздравляем всех сегодня,
Пусть вам в жизни повезет.
Счастья, смеха и задора,
И размаха удалого.
Всех вам благ, добра и мира,
И побольше креатива!
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