Какой церковный праздник отмечают 12 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

12 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мучеников Фотия и Аникиту. В народе день прозвали Фотя Поветенный. Рассказываем о традициях и приметах 12 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

12 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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12 августа по новому церковному календарю (25 августа по старому) - день памяти мучеников Фотия, Аникиты и других, пострадавших за веру в III-IV веках.

Аникита и Фотий жили в Никомидии. Аникита был членом Сената, а Фотий был его племянником. Это были времена правления императора Диоклектиана, который сам был язычником и устраивал гонения на христиан.

Власти потребовали от жителей Никомидии совершить жертвоприношение римским богам, но Аникита и Фотий отказались. Аникиту отправили под суд, где он свидетельствовал, что лишь Христос - истинный Бог. За исповедание христианской веры Аникиту и Фотия предали пыткам, но Господь хранил святых невредимыми. Тогда мучеников казнили.

Церковный праздник 12 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю и что можно и нельзя делать в день памяти апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника и мученика Иоанна Воина.

О чем говорят приметы на 12 августа

По приметам дня можно узнать, какой будет погода, а также урожай лука и чеснока:

выпало росы много - еще неделю будет стоять ясная погода;

пасмурно в этот день - бабье лето будет коротким;

туман над лесом - жди дождя;

иней и первые заморозки 12 августа - будет богатый урожай озимых, лука и чеснока.

В народном календаре 12 августа - праздник Фотия, Фотя Поветенный. В старину люди в этот день убирали повети - помещения для хранения корма, сена, дров и огородного инвентаря, отсюда и пошло название праздника. Народный праздник 12 августа известен также под названиями Михей-тиховей, Иван Воин, Силуан и Сила, Силин день.

Что нельзя делать 12 августа

12 августа, как и в другой день, церковь не одобряет и выступает против сквернословия, ругани, сплетен, клеветы, зависти и жадности, мести, отчаяния. Нельзя отказывать в помощи и милостыне тому, кто просит.

В народе говорят, что сегодня не следует устраивать шумные застолья - этот день любит тишину. Не советуют свататься 12 августа - девушка может отказать или возникнут проблемы во время свадебных хлопотов. Также считается, что в этот день нельзя проходить мимо церкви, особенно незамужним девушкам, иначе долго не выйдут замуж - следует зайти в храм хотя бы ненадолго и помолиться.

До праздника Успение Пресвятой Богородицы п​​родолжается Успенский пост - тем, кто придерживается поста, в это время нельзя есть продукты животного происхождения.

Что можно делать 12 августа

В молитвах к святым Аниките и Фотию обращаются с просьбами о скором выздоровлении, просят здоровья для родных, защиты от семейных неурядиц, потопов, пожаров, войны и междуусобиц. Святых считают покровителями церковных учителей и миссионеров - они помогают творить добрые дела.

По народным обычаям в это время сеяли озимые. Хорошо сегодня делать уборку в кладовках, на балконе, а также собирать облепиху и заготавливать ее на зиму - в народе верят, что в этот день она обладает особыми лечебными свойствами.

12 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.

По старому стилю именины празднуют Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.

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