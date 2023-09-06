Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

7 сентября в церкви вспоминают святого Луку Каппадокийского. Также в этот день начинается Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Что можно и что нельзя делать на этот церковный праздник - рассказываем в материале.

7 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому стилю

Святой Лука жил в Х веке, был родом из Ликаонии. Он был монахом, а позднее стал игуменом Спасовой обители (недалеко от Константинополя), которую называли "Глубокие реки". Поэтому и у Луки было имя – Глубокореченский.

Лука был третьим игуменом этого монастыря. Обитель славилась строгой жизнью монахов и их подвижническими подвигами. Преподобный Лука всю свою жизнь провел в монастыре и умер в глубокой старости, ему было за 90.

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В этот же день, 7 сентября по новому стилю, отмечают Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Предпразднство - это день накануне большого праздника. Само празднование Рождества Пресвятой Богородицы длится шесть дней.

В день Предпразднства вспоминают, как родилась Дева Мария, ставшая матерью Иисуса Христа. Ее Рождество приблизило приход времени, когда начали исполняться обетования Божии о спасении рода человеческого. В храмах на богослужениях читают молитвы, посвященные наступающему событию.

Святого и предпразднство почитают 7 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю их вспоминают 20 сентября.

Народные приметы на 7 сентября

Приметы этого дня говорят о том, какими будут осень и зима:

много шелухи на луковице - зима будет морозной;

журавли высоко и медленно летят - этой осенью будет много дождей;

мало облаков в небе - к холодной и ветреной зиме;

шишки низко растут - к скорой и морозной зиме.

В народном календаре 7 сентября - праздник Луков день. В старину в это время заканчивали с уборкой лука и убирали его на хранение. День считался грустным праздником, так как заканчивалось бабье лето и наступала холодная осень.

7 сентября - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

нельзя сквернословить и ругаться;

запрещено брать и давать деньги в долг;

нельзя хвалиться здоровьем и достатком - можно всего лишиться.

В этот день не следует устраивать свадьбы - брак будет некрепким.

Что можно делать 7 сентября

В этот день можно пойти в храм, помолиться. У святого Луки просят сил и здоровья, а молодые девушки - чтоб послал длинные косы.

В Луков день обязательно готовили луковые блюда. Считается, что в этот день каждый должен съесть что-то с луком - сколько лука будет в тарелке, столько здоровья будет у человека.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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