Какой церковный праздник отмечают 25 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

25 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают апостола от 70-ти Тита, епископа Критского. В народе день получил название Тит Грибник. Рассказываем о традициях и приметах 25 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

25 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

25 августа по новому церковному календарю (7 сентября по старому) - день памяти апостола от 70-ти Тита.

Апостол Тит был одним из семидесяти учеников Христа. Сам Тит был родом из острова Крит, из знатной семьи. В юности он начал изучать греческую философию и древних поэтов и отличался добродетелью, скромностью и целомудрием.

Когда Титу исполнилось 12, он во сне услышал голос: подростку советовали оставить философию и найти мудрость, которая спасает. Тит нашел книги пророков, которые говорили о приходе Спасителя и прочитал их.

Со временем до Крита дошел слух, что в Палестине появился Великий Пророк, который творит чудеса. Правитель Крита отправил Тита, как одного из самых образованных, в Иерусалим - так ли это на самом деле. Тит послушал проповеди Христа и уверовал в Господа. Позже он был свидетелем страданий и смерти Иисуса, его воскресения и вознесения. В день Пятидесятницы Тит услышал, как 12 учеников Христа обрели дар говорить на разных языках мира, в том числе и на критском диалекте.

Апостол Павел крестил Тита и тот стал его ближайшим учеником, сопровождая его в миссионерских путешествиях. Спустя время Тита рукоположили во епископа Критского, по его молитвам не раз случались чудеса. Епископ мирно умер в глубокой старости.

Церковный праздник 25 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мучеников Фотия и Аникиты.

О чем говорят приметы на 25 августа

По приметам дня можно узнать, какой будет погода и зима:

дождь пошел после обеда - жди завтра ливня;

много грибов в лесу - зима будет долгой и холодной;

листья начали опадать - зима придет ранняя и суровая;

если листья ложатся "рубашкой" вверх - будет похолодание, наоборот - еще задержится тепло.

В народе 25 августа - праздник Тит Грибник, Тит Листопадником. Считается, что с этого дня начинается настоящий красивый листопад.

Что нельзя делать 25 августа

25 августа, как и в другие дни, церковь выступает против ругани, злости, сплетен, клеветы, зависти, жадности, мести и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

По народным приметам в этот день не советуют начинать стройку или ремонт - придется переделывать. Также следует отложить сделки и договоры - они могут оказаться невыгодными в дальнейшем.

Что можно делать 25 августа

У святого Тита просят заступничества перед Господом, укрепить веру и дать сил, чтобы вынести жизненные трудности.

На Тита Грибника можно идти в лес за грибами - считается, что это последний день, когда грибы можно солить на зиму, а после этого - только жарить и варить. День считается благоприятным для покупок и поездок.

25 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Владимир, Иван.

По старому стилю именины празднуют Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Вас также могут заинтересовать новости: