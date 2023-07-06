Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

7 июля в православной церкви отмечают Рождество Иоанна Предтечи. В народном календаре в этот день - праздник Ивана Купала. О том, кем был святой Иоанн, о чем помолиться ему и что запрещено на великий церковный праздник - рассказываем в материале.

7 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Иоанн Предтеча известен также как Иоанн Креститель. Он был предшественником Иисуса и пророком, который предсказал его пришествие.

Иоанн родился за полгода до рождения Христа, у пожилой пары. О его появлении на свет возвестил архангел Гавриил. Матери Иоанна, Елизавете, пришлось бежать в пустыню с маленьким сыном - чтобы спастись от воинов царя Ирода, приказавшего убить всех младенцев. В пустыне Иоанн провел 30 лет, вдали от людей. После стал проповедовать, рассказал людям о пришествии Мессии и крестил в реке Иордан многих иудеев, а вскоре и самого Иисуса.

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По приказу правителя Ирода Антипа Иоанна бросили в тюрьму - за то, что он обличил Ирода в его женитьбе на жене брата, а позже пророка казнили. Тело святого похоронили, а голова была утеряна и обреталась трижды.

Рождество Иоанна Предтечи - один из самых больших праздников после Рождества Богородицы и Рождества Христова. Святого Иоанна почитают 7 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать святого будут 24 июня.

Народные приметы на 7 июля

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

с утра сильно пахнет свежей травой - пойдет дождь;

много росы - будет урожай огурцов будет в этом году;

сверчки ночью поют - зима будет мягкой;

небо звездное - будет много грибов осенью.

Народный праздник Ивана Купала 7 июля в древние времена отмечался в день летнего солнцестояния, но с принятием христианства его приурочили к церковному празднику.

7 июля - что сегодня нельзя делать

На великий православный праздник есть несколько строгих запретов:

нельзя веселиться и шуметь - Иоанн умер мученической смертью;

запрещено пользоваться ножом и резать круглые продукты - в народе считают, что можно взять на себя грехи убийц Иоанна;

запрещается работать, в том числе и по дому, заниматься рукоделием;

нельзя унывать и жаловаться на жизнь;

не стоит давать что-либо в долг - можно самому обнищать;

не следует идти купаться ночью в водоемах - они наполнены нечистью.

Также в этот день нельзя поднимать с земли найденные деньги - это к болезням и несчастьям.

Продолжается Петров пост 2023 - тем, кто соблюдает его, 7 июля положено сухоядение, нельзя есть рыбу и горячую пищу с маслом.

Что можно делать 7 июля

На праздник можно пойти в церковь, помолиться святому подать милостыню. У святого Иоанна просят исцеления от болезней, особенно от головных болей, молятся ему за детей и счастливый брак. Известны случаи исцеления людей от тяжких заболеваний после молитвы перед иконой святого.

В этот день собирают целебные травы, иван-да-марью и крапиву. Считается, что если крапиву положить на пороге дома и подоконниках, то она будет оберегать от разной нечисти.

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