Вкусный и ароматный грибной суп: как приготовить аппетитное блюдо

Такое угощение готовят из различных грибов – как из свежих грибов, так и из сушеных.

Грибной суп – это очень вкусное первое блюдо. Оно сделает каждый день праздником!

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У грибного супа многогранный вкус и насыщенный аромат. Он особенно вкусен с белыми грибами, но можно использовать любые другие – шампиньоны, боровики, подберезовики, опята, вешенки.

Летом и осенью такое угощение готовят из свежих грибов, а в холодное время года – из маринованных, сушеных и замороженных (блюдо получается не менее вкусным). Такой суп может быть постным или мясным. В него добавляют сыр, сливки, перловку или вермишель.

Грибной суп

Свежие или замороженные грибы (любые) – 450-500 г

Картофель – 600 г

Морковь – 150 г

Лук – 150 г

Лавровые листья – 2-3 шт.

Соль, перец – по вкусу

Если грибы крупные, их надо порезать. В кипящую воду (3-3,5 л) добавить грибы. Посолить и поперчить. Варить в течение 15-20 минут. Свежие грибы надо варить дольше.

Лук мелко нарезать. Морковь натереть на мелкой терке. Картофель почистить и нарезать кубиками или брусочками. Добавить картофель в кастрюлю и варить в течение 7-10 минут. Затем добавить лук и морковь. Варить до готовности картофеля.

В конце приготовления добавить лавровый лист (через 15 минут его надо вынуть из супа). Если необходимо, досолить. При подаче посыпать зеленью.

Суп из белых грибов со сливками

Белые грибы свежие – 2 кг

Оливковое масло – 1 ст.л.

Сливочное масло – 200 г

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Мука – 0,25 ст.

Вино белое сухое – 1 ст.

Сливки жирные – 1 ст.

Поваренная соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Зеленый лук – 1 г

Петрушка – пучок

Тмин – по вкусу

Свежие грибы помыть, почистить и порезать. Тем временем, нагреть большую сковороду на среднем огне.

Для приготовления зажарки смешать оливковое и 1 ст. л сливочного масла. Мелко порезать лук и морковь и положить в сосуд. Добавить грибы, тмин, соль и перец и обжаривать 15 минут, пока овощи и грибы не станут мягкими.

Добавить 6 ст. холодной воды, довести до кипения и затем, уменьшив огонь, варить 30 минут. Должно получиться около 4,5 стакана бульона. Перелить бульон в миску.

В сковороду положить оставшееся сливочное масло. Порезать зеленый лук и обжаривать около 10 минут до золотистого цвета. Добавить муку и жарить, помешивая, в течение 1 минуты. Влить вино и тщательно размешивать 1 минуту. Влить грибной бульон, посолить и поперчить, можно добавить еще тмин по вкусу.

Бульон нужно довести до кипения, уменьшить огонь и варить 15 минут. В конце добавить сливки и мелко нарезанную петрушку. Подавать суп на стол следует горячим.

Суп из шампиньонов с плавленым сыром

Шампиньоны – 500 г

Лук – 1 шт.

Плавленый сыр – 150-200 г

Зелень – 2 ст.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Нарезать и затем поджарить шампиньоны вместе с луком в оливковом масле.

2-2,5 литра воды вскипятить, затем растворить в ней плавленый сыр, посолить. Дать покипеть две минуты и положить грибы с луком.

Подавать грибной суп с сыром вместе с рубленой зеленью.

Сырный крем-суп с шампиньонами

Сыр сливочный – 120 г

Шампиньоны – 300 г

Сливки 20% – 100 мл

Картофель – 3-4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Чеснок сушеный молотый – 0,5 ч. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Зелень свежая (для подачи, по желанию) – по вкусу

Вода – 1,5 л

Картофель, лук и морковь почистить. Картофель нарезать средними кусочками, а морковь – произвольными кусочками или натереть на крупной терке.

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Лук нарезать небольшими кусочками. Шампиньоны нарезать средними кусочками.

В сковороде разогреть масло, выложить нарезанные овощи и жарить 10 минут, периодически помешивая. Переложить овощи в кастрюлю, влить 1,5 л теплой воды и варить на умеренном огне 25-30 минут.

Затем добавить в кастрюлю сливочный сыр. Влить сливки, добавить соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Перемешать и варить суп еще 7-8 минут.

Взбить суп с помощью блендера. Попробовать суп, отрегулировать вкус и подавать к столу. Для этого разлить сырный крем-суп с грибами по тарелкам, при желании украсить свежей зеленью. Подавать суп к столу можно с сухариками и отдельно поджаренными грибами.

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