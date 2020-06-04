Вкусный и ароматный грибной суп: как приготовить аппетитное блюдо
Грибной суп – это очень вкусное первое блюдо. Оно сделает каждый день праздником!
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У грибного супа многогранный вкус и насыщенный аромат. Он особенно вкусен с белыми грибами, но можно использовать любые другие – шампиньоны, боровики, подберезовики, опята, вешенки.
Летом и осенью такое угощение готовят из свежих грибов, а в холодное время года – из маринованных, сушеных и замороженных (блюдо получается не менее вкусным). Такой суп может быть постным или мясным. В него добавляют сыр, сливки, перловку или вермишель.
Грибной суп
- Свежие или замороженные грибы (любые) – 450-500 г
- Картофель – 600 г
- Морковь – 150 г
- Лук – 150 г
- Лавровые листья – 2-3 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Если грибы крупные, их надо порезать. В кипящую воду (3-3,5 л) добавить грибы. Посолить и поперчить. Варить в течение 15-20 минут. Свежие грибы надо варить дольше.
Лук мелко нарезать. Морковь натереть на мелкой терке. Картофель почистить и нарезать кубиками или брусочками. Добавить картофель в кастрюлю и варить в течение 7-10 минут. Затем добавить лук и морковь. Варить до готовности картофеля.
В конце приготовления добавить лавровый лист (через 15 минут его надо вынуть из супа). Если необходимо, досолить. При подаче посыпать зеленью.
Суп из белых грибов со сливками
- Белые грибы свежие – 2 кг
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Сливочное масло – 200 г
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Мука – 0,25 ст.
- Вино белое сухое – 1 ст.
- Сливки жирные – 1 ст.
- Поваренная соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Зеленый лук – 1 г
- Петрушка – пучок
- Тмин – по вкусу
Свежие грибы помыть, почистить и порезать. Тем временем, нагреть большую сковороду на среднем огне.
Для приготовления зажарки смешать оливковое и 1 ст. л сливочного масла. Мелко порезать лук и морковь и положить в сосуд. Добавить грибы, тмин, соль и перец и обжаривать 15 минут, пока овощи и грибы не станут мягкими.
Добавить 6 ст. холодной воды, довести до кипения и затем, уменьшив огонь, варить 30 минут. Должно получиться около 4,5 стакана бульона. Перелить бульон в миску.
В сковороду положить оставшееся сливочное масло. Порезать зеленый лук и обжаривать около 10 минут до золотистого цвета. Добавить муку и жарить, помешивая, в течение 1 минуты. Влить вино и тщательно размешивать 1 минуту. Влить грибной бульон, посолить и поперчить, можно добавить еще тмин по вкусу.
Бульон нужно довести до кипения, уменьшить огонь и варить 15 минут. В конце добавить сливки и мелко нарезанную петрушку. Подавать суп на стол следует горячим.
Суп из шампиньонов с плавленым сыром
- Шампиньоны – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Плавленый сыр – 150-200 г
- Зелень – 2 ст.л.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
Нарезать и затем поджарить шампиньоны вместе с луком в оливковом масле.
2-2,5 литра воды вскипятить, затем растворить в ней плавленый сыр, посолить. Дать покипеть две минуты и положить грибы с луком.
Подавать грибной суп с сыром вместе с рубленой зеленью.
Сырный крем-суп с шампиньонами
- Сыр сливочный – 120 г
- Шампиньоны – 300 г
- Сливки 20% – 100 мл
- Картофель – 3-4 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Масло – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Чеснок сушеный молотый – 0,5 ч. л.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Зелень свежая (для подачи, по желанию) – по вкусу
- Вода – 1,5 л
Картофель, лук и морковь почистить. Картофель нарезать средними кусочками, а морковь – произвольными кусочками или натереть на крупной терке.
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Лук нарезать небольшими кусочками. Шампиньоны нарезать средними кусочками.
В сковороде разогреть масло, выложить нарезанные овощи и жарить 10 минут, периодически помешивая. Переложить овощи в кастрюлю, влить 1,5 л теплой воды и варить на умеренном огне 25-30 минут.
Затем добавить в кастрюлю сливочный сыр. Влить сливки, добавить соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Перемешать и варить суп еще 7-8 минут.
Взбить суп с помощью блендера. Попробовать суп, отрегулировать вкус и подавать к столу. Для этого разлить сырный крем-суп с грибами по тарелкам, при желании украсить свежей зеленью. Подавать суп к столу можно с сухариками и отдельно поджаренными грибами.
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