Сегодня не только в Украине, но и во всем мире, отмечается день переводчика.

Регулярно праздник отмечают с 1991 года. Его учредила Международная федерация переводчиков. Цель торжества - объединить всех тех людей, которые выбрали для себя такую сложную профессию, позволить им продвигать ее в массы и обмениваться опытом.

Сегодня также отмечается День усыновления в Украине.

Всемирный день переводчика - история и традиции праздника

Как мы уже сказали, праздник был учрежден Международной федерацией переводчиков (FIT) в 1991 году. Основана она была в 1953 году и на данный момент объединяет более 100 ассоциаций переводчиков по всему миру. К сожалению, представителей от Украины в списке участников нет. Зато в нашей стране с 1999 года действует Всеукраинская общественная организация "Ассоциация переводчиков Украины".

Читайте также30 сентября: что нельзя делать сегодня, обычаи и приметы дняДата праздника выбрана тоже неслучайно. Согласно церковным преданиями, 30 сентября - день, когда скончался Святой Иероним. Именно он перевел Библию на латинский язык. Переводчики считают его своим покровителем.

Ежегодно в этот день по всей Украине проводят различные семинары и конференции, где профессионалы- лингвисты обмениваются опытом, знакомятся с коллегами и работают над развитием отрасли. В настоящее время это особенно актуально, так как знание языков, как минимум английского, считается не привилегией, а нормой.

День переводчика - поздравления в стихах, прозе и открытках

Есть в сентябре прекрасный день,

Объединяет все народы.

Международный день друзей,

Творений чистых, переводов.

Познать все тайны языка

И труд нести важнейший в массы.

Всем переводчикам хвала,

Ваш день сегодня, светлый праздник!

Успехов вам во всех путях,

Во всех делах и начинаниях.

Здоровья, счастья и всех благ

И переводов нескончаемых!

Поздравляю с Международным днем переводчика! Желаю все больше познавать тонкости иностранных языков, развивать свой талант, быть конкурентоспособным и самым продуктивным в своей сфере! Пускай работа приносит колоссальное удовольствие, достойный доход и маленькие хлопоты.

***

Первоклассный переводчик,

Спец в работе золотой,

Пожелать хочу я очень,

Чтобы труд ценился твой!

Память чтоб не подкачала,

Языки вместила в ряд,

И успехи мощным шквалом

Налетели на тебя!

Поздравляю с Международным днём переводчика. Пожелаю лёгкой и успешной работы, высокого профессионализма в деле, крепчайшего здоровья и моральных сил, спокойствия, уважения окружающих людей, любви близких и простого человеческого счастья.

***

Мечта переводчика - точное слово,

Желаю я вам, чтобы в важных словах

Не путались, мысль выражая в основе,

И чтобы язык помогал вам в делах!

Пускай голова от работы не пухнет,

Приносит почтение знаний багаж,

И чтобы всегда вы имели на кухне

Пино, фуа-гра, каркадэ и грильяж!

Поздравляю с Международным днём переводчика. Такие люди, как ты помогают налаживать контакт между людьми всего мира. Желаю, чтобы твой талант и профессионализм всегда оставался в почете. Желаю быть востребованным специалистом и просто счастливым человеком. Успехов, увлекательных путешествий и новых открытий в собственной жизни!

***

Переводчики справляют

День профессии своей.

Вам сегодня пожелаю

Новых планов и идей.

Будьте счастливы, здоровы,

Открывайте людям мир.

Пусть из шляпы жизнь достанет

Вам подарок, как факир.

Поздравляю с Международным днём переводчика. Желаю всё понимать в этом мире и, чтобы тебя все понимали, как надо. Успехов в работе без затруднительных слов, удачи на каждом пути к большим мечтам, победам и счастью.

***

Переводчик очень нужный,

Знает много языков,

На помощь в трудную минуту

К тебе всегда он придёт!

Желаем вам bon appetite,

Пусть сбываются мечты!

И на праздник для вас

В зале кружат конфетти!

С днем переводчика! Пусть не будет барьеров между языками, чтобы понимали мы всегда друг друга, чтобы помогали и получали удовольствие от общения, от сказанных слов и от душевных разговоров. Поздравляю!

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Автор: Кристина Кащавцева