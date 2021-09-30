Регулярно праздник отмечают с 1991 года. Его учредила Международная федерация переводчиков. Цель торжества - объединить всех тех людей, которые выбрали для себя такую сложную профессию, позволить им продвигать ее в массы и обмениваться опытом.
Сегодня также отмечается День усыновления в Украине.
Всемирный день переводчика - история и традиции праздника
Как мы уже сказали, праздник был учрежден Международной федерацией переводчиков (FIT) в 1991 году. Основана она была в 1953 году и на данный момент объединяет более 100 ассоциаций переводчиков по всему миру. К сожалению, представителей от Украины в списке участников нет. Зато в нашей стране с 1999 года действует Всеукраинская общественная организация "Ассоциация переводчиков Украины".
Читайте также30 сентября: что нельзя делать сегодня, обычаи и приметы дняДата праздника выбрана тоже неслучайно. Согласно церковным преданиями, 30 сентября - день, когда скончался Святой Иероним. Именно он перевел Библию на латинский язык. Переводчики считают его своим покровителем.
Ежегодно в этот день по всей Украине проводят различные семинары и конференции, где профессионалы- лингвисты обмениваются опытом, знакомятся с коллегами и работают над развитием отрасли. В настоящее время это особенно актуально, так как знание языков, как минимум английского, считается не привилегией, а нормой.
День переводчика - поздравления в стихах, прозе и открытках
Есть в сентябре прекрасный день,
Объединяет все народы.
Международный день друзей,
Творений чистых, переводов.
Познать все тайны языка
И труд нести важнейший в массы.
Всем переводчикам хвала,
Ваш день сегодня, светлый праздник!
Успехов вам во всех путях,
Во всех делах и начинаниях.
Здоровья, счастья и всех благ
И переводов нескончаемых!
Поздравляю с Международным днем переводчика! Желаю все больше познавать тонкости иностранных языков, развивать свой талант, быть конкурентоспособным и самым продуктивным в своей сфере! Пускай работа приносит колоссальное удовольствие, достойный доход и маленькие хлопоты.
***
Первоклассный переводчик,
Спец в работе золотой,
Пожелать хочу я очень,
Чтобы труд ценился твой!
Память чтоб не подкачала,
Языки вместила в ряд,
И успехи мощным шквалом
Налетели на тебя!
Поздравляю с Международным днём переводчика. Пожелаю лёгкой и успешной работы, высокого профессионализма в деле, крепчайшего здоровья и моральных сил, спокойствия, уважения окружающих людей, любви близких и простого человеческого счастья.
***
Мечта переводчика - точное слово,
Желаю я вам, чтобы в важных словах
Не путались, мысль выражая в основе,
И чтобы язык помогал вам в делах!
Пускай голова от работы не пухнет,
Приносит почтение знаний багаж,
И чтобы всегда вы имели на кухне
Пино, фуа-гра, каркадэ и грильяж!
Поздравляю с Международным днём переводчика. Такие люди, как ты помогают налаживать контакт между людьми всего мира. Желаю, чтобы твой талант и профессионализм всегда оставался в почете. Желаю быть востребованным специалистом и просто счастливым человеком. Успехов, увлекательных путешествий и новых открытий в собственной жизни!
***
Переводчики справляют
День профессии своей.
Вам сегодня пожелаю
Новых планов и идей.
Будьте счастливы, здоровы,
Открывайте людям мир.
Пусть из шляпы жизнь достанет
Вам подарок, как факир.
Поздравляю с Международным днём переводчика. Желаю всё понимать в этом мире и, чтобы тебя все понимали, как надо. Успехов в работе без затруднительных слов, удачи на каждом пути к большим мечтам, победам и счастью.
***
Переводчик очень нужный,
Знает много языков,
На помощь в трудную минуту
К тебе всегда он придёт!
Желаем вам bon appetite,
Пусть сбываются мечты!
И на праздник для вас
В зале кружат конфетти!
С днем переводчика! Пусть не будет барьеров между языками, чтобы понимали мы всегда друг друга, чтобы помогали и получали удовольствие от общения, от сказанных слов и от душевных разговоров. Поздравляю!
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