30 сентября в Украине отмечают День усыновления.

В нашей стране этот праздник был установлен, как дань благодарности и уважения людям, которые не побоялись взять ребенка из детского дома. В рамках борьбы с проблемой сирот ежегодно 30 сентября в День усыновления детей вся страна поздравляет мужчин и женщин, ставших родителями.

Также сегодня отмечается Всемирный день переводчика.

День усыновления - история и суть праздника

Впервые в Украине торжество начали отмечать в 30 сентября 2009 года. Действующий, на тот момент, президент Украины Виктор Ющенко произнес приветственную речь, в которой было сказано:

Это день почтения приемных родителей, воспитателей детских домов семейного типа, педагогов, врачей, всех, кто причастен к усыновлению и защите прав ребенка. Это день радости тысяч и тысяч девочек и мальчиков, которые нашли счастье в любящих и заботливых семьях. Это праздник доброты и милосердия для всего украинского общества.

С тех пор ежегодно 30 сентября отмечается День усыновления в Украине. За 12 лет выяснилось, что проблемы с тем, чтобы принять в семью ребенка из детского дома или интерната, нет. Наоборот, есть очередь. Чаще всего усыновляют детей до 5 лет, что позволяет ребенку сызмальства узнать, что такое любящая семья.

День усыновления 2021 - интересные факты

Дата праздника выбрана неслучайно. Сегодня также отмечается большой церковный праздник - День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Читайте также30 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВера, Надежда и Любовь олицетворяли главные христианские добродетели. Были примерами благочестия и милосердия. Они покровительствуют всем тем, кто готов открыть свое сердце и безвозмездно дарить счастье людям.

По официальным данным, сейчас в Украине более 70 000 детей-сирот. Но, к счастью, их активно усыновляют. Это касается не только обычных детей, но и также "особенных" - с ВИЧ, инвалидностью и другими тяжелыми заболеваниями. Благодаря людям, которые не боятся трудностей, у таких малышей появляется шанс на полноценную жизнь.

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Автор: Кристина Кащавцева