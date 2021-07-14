В конце июля в Украине отмечается праздник, посвященный одному из самых важных событий в истории Киевской Руси. В этот день православная церковь вспоминает крещение Руси киевским князем Владимиром Великим. Официально праздник называется День крещения Киевской Руси-Украины.
День крещения Киевской Руси - дата праздника
Праздник отмечается ежегодно 28 июля в день церковной памяти князя Владимира, причисленного к лику святых. Установлен этот праздник указом Виктора Ющенко от 25 июля 2008 года. Точный день и даже год реального события не известен. Большинство историков считают, что Русь приняла крещение в 988 году, но есть и другие версии.
Как крестили Киевскую Русь
Князь Владимир Святославович до 30 лет был язычником. Во время своего правления он понял, что религия с многобожием исчерпала себя. Поэтому Владимир принял христианство из Византии, ведь Византия была самой развитой и сильной страной континента. Принятие христианства на Руси способствовало бы развитию страны и укреплению связи с европейскими странами.
Согласно "Повести временных лет", до крещения князя Владимира происходило "испытание вер". Он принял у себя посланцев от ислама, иудаизма и христианства. Именно последняя религия больше всего пришлась ему по нраву.
Массовое крещение жителей города произошло при впадении реки Почайны в Днепр. После Киева православие приняли другие города Руси. Не все жители сразу отказались от своих традиций. Языческие обычаи искоренялись ещё несколько столетий, а многие из них дожили до наших дней.
Интересные факты о крещении Руси и праздника
- Первой попыткой внедрения православия было "Фотиево крещение" в 867 году.
- Первым правителем Руси, который принял христианство, стала княгиня Ольга – бабушка Владимира Великого.
- Несколько стран Европы приняли крещение позже Киевской Руси. Это были Исландия, Норвегия и Швеция. Последняя долго считалась языческой и варварской страной.
- До принятия христианства князь Владимир вел распутную жизнь и много раз женился.
- Многие православные церкви в этот праздник устраивают особенные богослужения и звенят в колокола.
- Некоторые историки критикуют этот праздник за попытки впихнуть в историческое прошло украинскую националистическую повестку.
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