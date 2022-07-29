Глава государства убежден, что этот праздник теперь установлен навсегда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что счастлив из-за того, что многие украинцы близко к сердцу восприняли праздник Дня украинской государственности.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"Сегодня мы впервые отметили День украинской государственности, и я был счастлив увидеть, сколько людей восприняли это праздник близко к сердцу и поздравляли с ним, и улыбались, и гордились Украиной", - подчеркнул Зеленский.

"Кажется, мы должны были бы отмечать такой день много-много лет – настолько он логичен. Но установили этот праздник только в прошлом году. И что ж, теперь-навсегда", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, в своем обращении по случаю Дня украинской государственности президент подчеркнул, что с целью сохранения этой государственности важно объединяться. Также в обращении Зеленский подчеркнул, что никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия.

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