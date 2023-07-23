Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

24 июля в православной церкви почитают память равноапостольной княгини Ольги, жены киевского князя Игоря и проповедницу православия. В народном календаре - Ольга Страдница. О том, чем прославилась святая, традиции на церковный праздник и можно ли работать в день памяти княгини Ольги - рассказываем в материале.

24 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Дата рождения Ольги неизвестна: историки считают, что она родилась в псковском селении Выбутовская весь, предположительно в 894 году. При рождении ей дали имя Хельга - в переводе с языка варягов оно означает "священная".

Знакомство с киевским князем Игорем произошло на родине у Ольги - князь окликнул девушку на лодке, чтобы перебраться на другой берег реки. Ольга переправила Игоря, а вскоре за ней приехали княжие гонцы, чтобы просить руки. Когда Ольга вышла замуж за Игоря ей было всего 12 лет. Позже у пары родился сын Святослав. Но брак Ольги и Игоря был недолгим - князя убили древляне, о чем вскоре очень сильно пожалели.

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После гибели мужа Ольга стала управлять княжеством и проявила себя как жесткий и хитрый политик. Она якобы согласилась стать женой предводителя древлян, но первых древлянских послов закопала живьем в землю, а вторых - заживо сожгла в бане. После Ольга вместе с войском решила проведать могилу мужа - она находилась у древлян, и истребили там 5 тысяч человек. В 946 году Ольга пошла еще одним походом на древлян и разбила их, а не сумев взять город Искоростень - просто сожгла его, привязав к лапам птиц зажженную паклю с серой.

В историю княгиня вошла как проповедница христианства - в Константинополе она крестилась под именем Елена. Оттуда же привезла православные иконы и книги и стала возводить храмы на родине. Также Ольга установила границы Киевской Руси, ввела налогообожение. Мощи княгини ее внук, князь Владимир, поместил в первом каменном храме - Десятинной церкви Успения Пресвятой Богородицы.

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В 970-х годах Ольгу стали почитать как святую, в 1547 году причислили к лику святых и назвали святая равноапостольная Ольга. Такой чести в христианстве удостоились всего 5 женщин - Мария Магдалина, первомученица Фекла, мученица Апфия, просветительница Грузии Нина и царица Елена Равноапостольная.

Святую Ольгу вспоминают 24 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать ее будут 11 июля.

Народные приметы на 24 июля

По приметам дня судят о погоде и урожае:

роса с утра на огороде - урожай помидоров будет неважный;

сильный гром в этот день - можно идти на рыбалку, клев будет хороший;

солнечно в этот день - к хорошему урожаю зерновых;

мошкары много развелось - будет богатый урожай грибов осенью;

листья начали опадать с деревьев - осень будет ранней.

В народном календаре 24 июля - праздник Ольга Страдница. Наши предки в это время работали в поле, жали, заготавливали сено, собирали ягоды и грибы.

24 июля - что сегодня нельзя делать

Запреты этого дня такие:

запрещено ругаться с близкими и знакомыми;

нельзя заниматься домашней работой - стиркой, уборкой, шитьем и т.д.;

нельзя лениться - можно работать на огороде, ходить в лес за ягодами и грибами;

не стоит давать в долг что-либо - деньги, хлеб, соль и т.д., вместе с ними уйдет финансовое благополучие.

Также в этот день запрещено хвастаться успехами - княгиня Ольга не любила хвастливых людей, хвастунов поджидают неудачи.

Что можно делать 24 июля

В этот день можно пойти в церковь и помолиться святой - у Ольги просят о помощи матери военных, сироты, те, кто потерял своих любимых. Святая Ольга помогает вдовам и обездоленным, ей также молятся о богатом урожае, а девушки - об удачном замужестве.

24 июля следует обязательно помочь тому, кто нуждается в этом, а также быть терпеливым к слабостям других. В этот день нужно хорошо поработать в поле и на огороде - все сделанное будет во благо.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 с праздниками по нынешнему и новому календарю.

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