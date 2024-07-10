Какой церковный праздник отмечают 11 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

11 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают равноапостольную Ольгу, великую княгиню Киевскую. В народе день прозвали Ольга Страдница. О традициях и приметах 11 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

11 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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11 июля по новому церковному календарю (24 июля - по старому) - день памяти княгини Ольги.

По мнению историков, Ольга родилась в псковском селении Выбутовская весь, предположительно в 894 году, но точная дата рождения Ольги неизвестна. Ее имя при рождении - Хельга, что в переводе с языка варягов означает "священная".

С киевским князем Игорем Ольга познакомилась у себя на родине: князь окликнул девушку на лодке, чтобы она помогла ему перебраться на другой берег реки. Ольга переправила Игоря, и в скором времени к ней приехали гонцы от князя - просить руки. Ольге было всего 12 лет, когда она вышла замуж за Игоря. Со временем у них родился сын Святослав.

Брак Ольги и Игоря был недолгим, так как князь погиб от рук древлян. Управление княжеством Ольга взяла на себя и проявила себя как жесткий и хитрый политик. Получилось так, что княгиня якобы дала согласие стать супругой предводителя древлян. Но когда к ней приехали древлянские послы, то первых она закопала живьем в землю, а вторых - заживо сожгла в бане. Могила мужа Ольги находилась у древлян, и княгиня решила проведать ее - вместе с войском. Тогда истребили 5 тысяч древлян. Спустя время, в 946 году, Ольга отправила еще один поход на древлян и разбила их. Когда же ее войско не сумело взять город Искоростень, то решила просто сжечь его - приказала к лапам птиц привязать зажженную паклю с серой и выпустить их.

Великая княгиня вошла в историю как проповедница христианства - в Константинополе она приняла святое крещение с именем Елена. Из города на родину она привезла православные иконы и книги, начала строительство храмов. Как правитель, Ольга установила границы Киевской Руси и ввела налогообожение.

После смерти княгини ее мощи внук, князь Владимир, поместил в первом каменном храме - Десятинной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Киеве. Почитать как святую Ольгу начали в 970-х годах, а в 1547 году причислили к лику святых как равноапостольную Ольгу.

Церковный праздник 11 июля по старому стилю

11 июля по старому календарному стилю - день памяти чудотворной иконы Божией Матери "Троеручица". Сегодня же по старому стилю заканчивается Петров пост 2024.

О чем говорят приметы на 11 июля

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

утром роса на огороде - урожай помидоров будет неважный;

гром слышен - можно идти на рыбалку;

день выдался солнечный - будет хороший урожай зерновых;

много мошек - к урожаю грибов осенью;

листья опадают с деревьев - к раннй осени.

В народном календаре 11 июля - праздник Ольга Страдница. В это время по народным обычаям принято много трудиться - на приусадебных участках собирают первый урожай овощей и фруктов и делают из них заготовки на зиму, в поле проходит жатва и заготовка сена, в лесу собирают ягоды и грибы.

Что нельзя делать 11 июля

11 июня, как и в другой день, церковь выступает против сквернословия, ругани, злобы, зависти, жадности, клеветы, сплетен и уныния.

Народные приметы дня запрещают ругаться с близкими, заниматься стиркой, уборкой, шитьем и т.д. В то же время нельзя лениться - можно и нужно работать на огороде, идти в лес за ягодами и грибами.

Не советуют в этот день давать в долг что-либо - деньги, хлеб, соль и т.д., иначе вместе с ними из дома уйдет финансовое благополучие. Также запрещено хвастаться успехами - считается, что княгиня Ольга не любила хвастливых людей, хвастунов поджидают неудачи.

Что можно делать 11 июля

К святой Ольге обращаются с молитвами матери военных, сироты и, те, кто потерял своих любимых. Святая помогает обездоленным, ей молятся о богатом урожае, а девушки - об удачном замужестве.

В народе есть обычай - 11 июля следует обязательно помочь тому, кто нуждается в этом, а также быть терпеливым к слабостям других. Все сделанное в этот день на приусадебном участке, в поле будет во благо.

11 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

По старому стилю именины у Германа, Ивана, Павла, Сергея.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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