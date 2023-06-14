Какой сегодня православный праздник в календаре, приметы этого дня и главные запреты.

Какой сегодня церковный праздник в Украине, кого почитают верующие, что можно делать и что под запретом 14 июня - рассказываем в материале.

Церковный праздник сегодня, 14 июня - день памяти святых Иустина Философа и Иустина Римского

Двух святых Иустинов почитают 14 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, этих святых будут вспоминать 1 июня.

Святые мученики Иустин Философ и Иустин Римский жили в разное время и в разных государствах, но оба пострадали за христианскую веру в один день.

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Иустин Философ жил в I-II веках в Иудее. Еще будучи ребенком, он интересовался науками и греческой философией. Когда Иустину исполнилось 30 лет, он крестился и начал проповедовать в Римской империи и Азии. Немного позже открыл свое училище и там преподавал христианскую философию.

Во времена правления императора Антонина Пийа начались гонения на христиан. Тогда Иустин передал правителю написанную им книгу "Апологию", и в результате гонения прекратились. Но оппоненты не оставили в покое Философа и оклеветали его. Иустина судили в Риме, умер святой мученической смертью. Его мощи сейчас находятся в Риме.

Священномученик Иустин Римский жил в конце III века в Риме. Святой папа Сикст рукоположил его в сан священника, и Иустин стал руководить христианской общиной.

Это были времена правления Валериана, когда христиане также попадали под гонения. Иустину пришлось похоронить многих своих учеников, которые пострадали за веру, и святого папу. Императору доложили, что Иустин продолжает проповедовать, поэтому его схватили и казнили.

Какой сегодня праздник - народные приметы 14 июня

Приметы этого дня говорят о погоде в ближайшее время, а рыбаки ориентировались по ним, можно ли идти на рыбалку:

если сегодня красная заря - к богатому урожаю ржи;

зацвела рожь - будет хороший улов карпа;

грачи ходят по траве - установится погожая погода;

радуга стоит в небе до полудня - скоро будет дождь.

Наши предки считали, что именно 14 июня весна окончательно покидает землю, а на ее место приходит лето. В народе этот день прозвали Устинов день и говорили: "Устин - между маем и июнем тын".

Что нельзя делать на церковный праздник 14 июня

В этот день не советуют:

ссориться и грустить - считается, что тогда из ссор и грусти не вылезешь надолго;

врать и клеветать - все сказанное обернется против лгуна;

обижать кого-либо, людей или животных.

Главный запрет этого дня - ставить изгородь или забор, иначе, считали наши предки, может быть пожар.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 14 июня

Сегодня продолжается Петров пост - тем, кто поститься, следует придерживаться его правил. Ранее мы давали подробный календарь питания на каждый день на Петров пост 2023.

В этот день можно делать уборку в доме, заниматься огородом, собирать лекарственные травы - они в этот день имеют особую силу. Считалось также, что к этому дню поспевает брусника - если съесть горсть ягод, то весь год будет удачным.

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