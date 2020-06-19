Сочные консервированные абрикосы: как сделать вкусную заготовку на зиму
Консервированные абрикосы – популярная сладкая заготовка на зиму. Кроме замечательных вкусовых качеств, это лакомство обладает еще и бесподобным ароматом.
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В холодный период года такие абрикосы хороши и сами по собе. Но консервированные плоды еще и станут украшением многих блюд. Они будут хорошим ингредиентом для любой домашней выпечки: пирогов, тортов, пирожных, круассанов или печенья.
Для консервации лучше всего подойдут твердые абрикосы, поскольку они лучше раскалываются на две половинки, держат форму и хорошо сохраняются в банке.
Абрикосы в сиропе на зиму
- Абрикосы - 800 г
- Сахарный песок - 350 г
Абрикосы помыть и удалить косточки. Разместить абрикосовые половинки в стерилизованные банки, выложив их до верха. Залить кипятком, накрыть прокипяченными крышками. Дать постоять, прогреться 10 минут.
Слить воду из банок, добавить сахар, размешать и довести сироп до кипения.
Залить кипящим сиропом абрикосы и сразу закрутить крышками. Банки перевернуть, укутать и оставить до остывания под одеялом. Затем убрать банки с абрикосами в сиропе на зиму на хранение.
Компот из целых абрикосов на зиму
Ингредиенты рассчитаны на 3 банки объемом 1,5 л.
- Абрикосы - сколько уйдет
- Сахар - 600 г
- Кислота лимонная - 1 ч. л.
Абрикосы помыть и поместить в стерилизованные банки. Залить их крутым кипятком. Накрыть стерилизованными крышками. Оставить на 10 минут.
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Слить воду из банок в кастрюлю. Добавить в кастрюлю с водой сахар.
Кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения. Добавить лимонную кислоту.
Залить сиропом абрикосы. Затем на дно кастрюли с водой поместить тканевую салфетку или полотенце, положить банки с крышками и стерилизовать 10 минут. Закатать банки.
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