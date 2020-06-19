Сочные консервированные абрикосы: как сделать вкусную заготовку на зиму

Вкусные и яркие консервированные абрикосы станут настоящим глотком лета посреди холодной зимы.

Консервированные абрикосы – популярная сладкая заготовка на зиму. Кроме замечательных вкусовых качеств, это лакомство обладает еще и бесподобным ароматом.

Читайте такжеАбрикосы – чем полезны и кому противопоказаны

В холодный период года такие абрикосы хороши и сами по собе. Но консервированные плоды еще и станут украшением многих блюд. Они будут хорошим ингредиентом для любой домашней выпечки: пирогов, тортов, пирожных, круассанов или печенья.

Для консервации лучше всего подойдут твердые абрикосы, поскольку они лучше раскалываются на две половинки, держат форму и хорошо сохраняются в банке.

Абрикосы в сиропе на зиму

Абрикосы - 800 г

Сахарный песок - 350 г

Абрикосы помыть и удалить косточки. Разместить абрикосовые половинки в стерилизованные банки, выложив их до верха. Залить кипятком, накрыть прокипяченными крышками. Дать постоять, прогреться 10 минут.

Слить воду из банок, добавить сахар, размешать и довести сироп до кипения.

Залить кипящим сиропом абрикосы и сразу закрутить крышками. Банки перевернуть, укутать и оставить до остывания под одеялом. Затем убрать банки с абрикосами в сиропе на зиму на хранение.

Компот из целых абрикосов на зиму

Ингредиенты рассчитаны на 3 банки объемом 1,5 л.

Абрикосы - сколько уйдет

Сахар - 600 г

Кислота лимонная - 1 ч. л.

Абрикосы помыть и поместить в стерилизованные банки. Залить их крутым кипятком. Накрыть стерилизованными крышками. Оставить на 10 минут.

Читайте такжеСладко и ароматно: рецепты варенья из черешни на зиму

Слить воду из банок в кастрюлю. Добавить в кастрюлю с водой сахар.

Кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения. Добавить лимонную кислоту.

Залить сиропом абрикосы. Затем на дно кастрюли с водой поместить тканевую салфетку или полотенце, положить банки с крышками и стерилизовать 10 минут. Закатать банки.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram