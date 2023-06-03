Какой сегодня православный праздник, что положено делать, а от чего нужно воздержаться.

Рассказываем, какой церковный праздник сегодня, можно ли работать 3 июня и какие существуют запреты в этот день.

Православный праздник сегодня, 3 июня - день памяти святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены

Римский император Константин и его мать царица Елена были христианами. После смерти отца Константин стал правителем Западной Римской империи. В Восточной Римской империи были правители-язычники. Они намеревались убить Константина, но получилось наоборот - с Божией помощью он разгромил своих противников и стал полновластным императором. Христиане впервые за 300 лет смогли открыто исповедовать свою веру.

Столицу из Рима новый правитель перенес в Византию - позже Константинополь. Когда в Церкви начались раздоры из-за ересей, Константин созвал в 325 году Первый Вселенский Собор в городе Никее, где была осуждена ересь.

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После этого император решил найти Животворящий Крест, на котором был распят Иисус Христос. На поиски креста отправилась его мать, царица Елена, и в 326 году Жи­во­тво­ря­щий Крест был об­ре­тен. Также в Иудее Елена построила храмы в местах жизни Иисуса и Девы Марии и заложила церковь Гроба Господня на месте пещеры, где был погребен Иисус.

Царица скон­ча­лась в 327 го­ду, в Константинополе, за ее за­слу­ги пе­ред цер­ко­вью Елену именуют рав­ноап­о­столь­ной. Император Константин продолжил поддерживать церковь, а в конце жизни крестился. Умер святой Константин в 337 году, в день Пятидесятницы, похоронен в церкви святых Апостолов.

3 июня 2023 у православных - Троицкая родительская суббота.

Какой сегодня праздник - народные приметы 3 июня

Приметы дня говорят о погоде осенью и урожае:

дождь в этот день - такой же будет и осень;

Луна в кругу - к непогоде;

рябина рясно цветет - к хорошему урожаю льна;

кукушка кукует - будет погожая и теплая погода.

Народный праздник 3 июня называется Оленин день.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 3 июня

В этот день нельзя сплетничать, ругаться и конфликтовать. Также нехорошо сегодня отказывать в помощи. Женщинам не советуют заплетать волосы - тогда они будут расти красивыми и длинными.

Что сегодня можно делать

3 июня девушки просили святую Елену, чтобы она позаботилась об их судьбе. Сегодня нужно подать милостыню или сделать какое-либо доброе дело. Наши предки в этот день сеяли коноплю и лен.

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