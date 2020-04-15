Пасхальные куличи: проверенные рецепты праздничной выпечки (видео)
В этом году Пасха пройдет в условиях карантина. Это прекрасная возможность попробовать себя в кулинарии и испечь собственные пасхальные куличи. А как это сделать, Вам подскажет УНИАН.
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Бабушкин рецепт кулича
- 1 ст. молока
- 2 ст. сахара
- 6 яиц
- 300г сливочного масла
- 100г дрожжей
- 30г подсолнечного масла
- изюм
- ванилин
- соль
- 1 ст. сметаны
- мука
Яйца взбить с сахаром, добавить растопленное сливочное масло, разведённые в тёплом молоке дрожжи и все остальные компоненты, муки добавить столько, чтоб тесто было мягкое, не крутое. Хорошо замесить и поставить в тёплое место. Когда тесто увеличится в 2 раза, опять его вымесить. Поднимется второй раз - тогда уж и в формочки закладывайте. Формочки застелить промасленной бумагой. Выпекать около 40 мин.
Кулич лимонный
Опара:
- 40г свежих дрожжей
- 1 ч ложка сахара
- 0,5 стакана молока
- 2 ст ложки муки
Тесто:
- 3 яйца
- 1 желток
- 2/3 стакана сахара
- 150г сливочного масла
- 3 стакана муки
- 1 ч ложка куркумы
- ванилин
- цедра 1 лимона
- щепотка соли
- 1 стакан изюма
- 0,5 стакана фундука или миндаля
- 2 ст ложки коньяка
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Для опары дрожжи развести в тёплом молоке. Вмешать сахар и муку. Оставить до образования пышной пены.
Для теста орехи поджарить и крупно измельчить. Изюм промыть, высушить и слегка присыпать мукой. При желании в изюм можно налить 2 ст ложки коньяка. У одного яйца отделить белок от желтка (белок в дальнейшем можно использовать для глазури).
Желток, 3 яйца и сахар взбить миксером в пышную белую пену. Всыпать 1 стакан муки и немного размешать. Куркуму заварить двумя чайными ложками кипятка. В тесто положить мягкое масло, ванилин, цедру лимона, соль и куркуму. Взбить до однородного окрашивания.
Влить опару. Размешать. Всыпать 1,5 стакана муки и ещё раз взбить миксером. Тесто получается мягким и липким.
Миску с тестом накрыть и поставить в тёплое место. Тесто должно увеличиться в два раза. Руки обильно смазать растительным маслом и вмешать изюм и орехи в тесто.Добавить 0,5 стакана муки и тоже вмешать его в тесто.
Формы для куличей смазать растительным маслом и обсыпать мукой. На дно положить кружок из бумаги для выпечки. Разложить тесто по формам так, чтобы оно заполняло формы на 1/3 высоты. Поставить формы с тестом в тёплое место. Дождаться, когда тесто заполнит формы до верха.
Духовку заранее разогреть до 170-180°C. Поставить формы с куличами в духовку. Выпекать от 50 минут до 1 часа 30 минут в зависимости от размера куличей.
Кулич с изюмом
- 500 мл молока
- 11 г сухих дрожжей (или 50-60 г сырых дрожжей)
- 1-1.3 кг муки
- 6 яиц
- 200 г сливочного масла или маргарина
- 250-300 г сахара
- 300 г изюма
- 1 ч.л. ванильного сахара
В теплом молоке растворить дрожжи, добавить 500 г муки, хорошо размешать. поставить в теплое место, накрыть полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое.
Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбить со щепоткой соли в пену.
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В готовую опару добавить желтки, перемешать, добавить размягченное масло, перемешать, белки и снова перемешать. Затем добавить оставшуюся муку, замесить тесто. Поставить тесто в теплое место. Дать ему хорошо подняться.
Изюм замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем изюм просушить и добавить в подошедшее тесто. Перемешать и снова поставить тесто в тепло. Когда тесто хорошо поднимется, выложить в формы, примерно на 1/3 высоты формы (формы предварительно смазать маслом). Накрыть пленкой или полотенцем и дать тесту еще раз подняться уже в форме.
Поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем температуру прибавить до 180 градусов, выпекать до готовности около 25-30 минут. Готовность проверять зубочисткой.
Быстрый кулич без дрожжей
- 400 г муки
- 60 г сливочного масла
- 300 мл молока
- 2 яйца
- 120 г сахарной пудры
- 1 пакетик ванильного сахара
- 4 столовые ложки лимонного сока
- 1 чайная ложка соды
- 50 г изюма
Сливочное масло растопить и остудить. Желтки растереть с сахарной пудрой и ванилином. Соединить с растопленным маслом. Добавить постепенно сок лимона.
Просеять часть муки. Добавить соду (или разрыхлитель). Затем молоко, потом опять муку.
Изюм предварительно замочить в теплой воде, обсушить и присыпать сухой изюм мукой. Изюм добавить в тесто.
Белки взбить в отдельной чистой и сухой миске, добавив щепотку соли. Быстро ввести белки в тесто. Разложить тесто по заранее приготовленным формочкам (формочки застелить бумагой).
Выпекать при 180 градусах 50-60 минут.