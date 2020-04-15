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Пасхальные куличи: проверенные рецепты праздничной выпечки (видео)

05:23, 15 апреля 2020
Праздники
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Рецепты куличей / gastronom.ru

В этом году Пасха пройдет в условиях карантина. Это прекрасная возможность попробовать себя в кулинарии и испечь собственные пасхальные куличи. А как это сделать, Вам подскажет УНИАН.

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Бабушкин рецепт кулича

  • 1 ст. молока
  • 2 ст. сахара
  • 6 яиц
  • 300г сливочного масла
  • 100г дрожжей
  • 30г подсолнечного масла
  • изюм
  • ванилин
  • соль
  • 1 ст. сметаны
  • мука

Яйца взбить с сахаром, добавить растопленное сливочное масло, разведённые в тёплом молоке дрожжи и все остальные компоненты, муки добавить столько, чтоб тесто было мягкое, не крутое. Хорошо замесить и поставить в тёплое место. Когда тесто увеличится в 2 раза, опять его вымесить. Поднимется второй раз - тогда уж и в формочки закладывайте. Формочки застелить промасленной бумагой. Выпекать около 40 мин.

Кулич лимонный

Опара:

  • 40г свежих дрожжей
  • 1 ч ложка сахара
  • 0,5 стакана молока
  •  2 ст ложки муки

Тесто:

  • 3 яйца
  • 1 желток
  • 2/3 стакана сахара
  • 150г сливочного масла
  • 3 стакана муки
  • 1 ч ложка куркумы
  • ванилин
  • цедра 1 лимона
  • щепотка соли
  • 1 стакан изюма
  • 0,5 стакана фундука или миндаля
  •  2 ст ложки коньяка

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Для опары дрожжи развести в тёплом молоке. Вмешать сахар и муку. Оставить до образования пышной пены.

Для теста орехи поджарить и крупно измельчить. Изюм промыть, высушить и слегка присыпать мукой. При желании в изюм можно налить 2 ст ложки коньяка. У одного яйца отделить белок от желтка (белок в дальнейшем можно использовать для глазури).

Желток, 3 яйца и сахар взбить миксером в пышную белую пену. Всыпать 1 стакан муки и немного размешать. Куркуму заварить двумя чайными ложками кипятка. В тесто положить мягкое масло, ванилин, цедру лимона, соль и куркуму. Взбить до однородного окрашивания.

Влить опару. Размешать. Всыпать 1,5 стакана муки и ещё раз взбить миксером. Тесто получается мягким и липким.

Миску с тестом накрыть и поставить в тёплое место. Тесто должно увеличиться в два раза. Руки обильно смазать растительным маслом и вмешать изюм и орехи в тесто.Добавить 0,5 стакана муки и тоже вмешать его в тесто.

Формы для куличей смазать растительным маслом и обсыпать мукой. На дно положить кружок из бумаги для выпечки. Разложить тесто по формам так, чтобы оно заполняло формы на 1/3 высоты. Поставить формы с тестом в тёплое место. Дождаться, когда тесто заполнит формы до верха.

Духовку заранее разогреть до 170-180°C. Поставить формы с куличами в духовку. Выпекать от 50 минут до 1 часа 30 минут в зависимости от размера куличей.

Рецепт кулича / gastronom.ru

Кулич с изюмом

  • 500 мл молока
  • 11 г сухих дрожжей (или 50-60 г сырых дрожжей)
  • 1-1.3 кг муки
  • 6 яиц
  • 200 г сливочного масла или маргарина
  • 250-300 г сахара
  • 300 г изюма
  • 1 ч.л. ванильного сахара

В теплом молоке растворить дрожжи, добавить 500 г муки, хорошо размешать. поставить в теплое место, накрыть полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое.

Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбить со щепоткой соли в пену.

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В готовую опару добавить желтки, перемешать, добавить размягченное масло, перемешать, белки и снова перемешать. Затем добавить оставшуюся муку, замесить тесто. Поставить тесто в теплое место. Дать ему хорошо подняться.

Изюм замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем изюм просушить и добавить в подошедшее тесто. Перемешать и снова поставить тесто в тепло. Когда тесто хорошо поднимется, выложить в формы, примерно на 1/3 высоты формы (формы предварительно смазать маслом). Накрыть пленкой или полотенцем и дать тесту еще раз подняться уже в форме.

Поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем температуру прибавить до 180 градусов, выпекать до готовности около 25-30 минут. Готовность проверять зубочисткой.

Рецепты куличей / Фото: depositphotos

Быстрый кулич без дрожжей

  • 400 г муки
  • 60 г сливочного масла
  • 300 мл молока
  • 2 яйца
  • 120 г сахарной пудры
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 4 столовые ложки лимонного сока
  • 1 чайная ложка соды
  • 50 г изюма

Сливочное масло растопить и остудить. Желтки растереть с сахарной пудрой и ванилином. Соединить с растопленным маслом. Добавить постепенно сок лимона.

Просеять часть муки. Добавить соду (или разрыхлитель). Затем молоко, потом опять муку.

Изюм предварительно замочить в теплой воде, обсушить и присыпать сухой изюм мукой. Изюм добавить в тесто.

Белки взбить в отдельной чистой и сухой миске, добавив щепотку соли. Быстро ввести белки в тесто. Разложить тесто по заранее приготовленным формочкам (формочки застелить бумагой).

Выпекать при 180 градусах 50-60 минут. 

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Теги: #Пасха#рецепт