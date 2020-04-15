Пасхальные куличи: проверенные рецепты праздничной выпечки (видео)

Пора готовиться к Пасхе. Предлагаем Вам несколько проверенных рецептов куличей: ароматных, мягких и сдобных.

В этом году Пасха пройдет в условиях карантина. Это прекрасная возможность попробовать себя в кулинарии и испечь собственные пасхальные куличи. А как это сделать, Вам подскажет УНИАН.

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Бабушкин рецепт кулича

1 ст. молока

2 ст. сахара

6 яиц

300г сливочного масла

100г дрожжей

30г подсолнечного масла

изюм

ванилин

соль

1 ст. сметаны

мука

Яйца взбить с сахаром, добавить растопленное сливочное масло, разведённые в тёплом молоке дрожжи и все остальные компоненты, муки добавить столько, чтоб тесто было мягкое, не крутое. Хорошо замесить и поставить в тёплое место. Когда тесто увеличится в 2 раза, опять его вымесить. Поднимется второй раз - тогда уж и в формочки закладывайте. Формочки застелить промасленной бумагой. Выпекать около 40 мин.

Кулич лимонный

Опара:

40г свежих дрожжей

1 ч ложка сахара

0,5 стакана молока

2 ст ложки муки

Тесто:

3 яйца

1 желток

2/3 стакана сахара

150г сливочного масла

3 стакана муки

1 ч ложка куркумы

ванилин

цедра 1 лимона

щепотка соли

1 стакан изюма

0,5 стакана фундука или миндаля

2 ст ложки коньяка

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Для опары дрожжи развести в тёплом молоке. Вмешать сахар и муку. Оставить до образования пышной пены.

Для теста орехи поджарить и крупно измельчить. Изюм промыть, высушить и слегка присыпать мукой. При желании в изюм можно налить 2 ст ложки коньяка. У одного яйца отделить белок от желтка (белок в дальнейшем можно использовать для глазури).

Желток, 3 яйца и сахар взбить миксером в пышную белую пену. Всыпать 1 стакан муки и немного размешать. Куркуму заварить двумя чайными ложками кипятка. В тесто положить мягкое масло, ванилин, цедру лимона, соль и куркуму. Взбить до однородного окрашивания.

Влить опару. Размешать. Всыпать 1,5 стакана муки и ещё раз взбить миксером. Тесто получается мягким и липким.

Миску с тестом накрыть и поставить в тёплое место. Тесто должно увеличиться в два раза. Руки обильно смазать растительным маслом и вмешать изюм и орехи в тесто.Добавить 0,5 стакана муки и тоже вмешать его в тесто.

Формы для куличей смазать растительным маслом и обсыпать мукой. На дно положить кружок из бумаги для выпечки. Разложить тесто по формам так, чтобы оно заполняло формы на 1/3 высоты. Поставить формы с тестом в тёплое место. Дождаться, когда тесто заполнит формы до верха.

Духовку заранее разогреть до 170-180°C. Поставить формы с куличами в духовку. Выпекать от 50 минут до 1 часа 30 минут в зависимости от размера куличей.

Кулич с изюмом

500 мл молока

11 г сухих дрожжей (или 50-60 г сырых дрожжей)

1-1.3 кг муки

6 яиц

200 г сливочного масла или маргарина

250-300 г сахара

300 г изюма

1 ч.л. ванильного сахара

В теплом молоке растворить дрожжи, добавить 500 г муки, хорошо размешать. поставить в теплое место, накрыть полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое.

Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбить со щепоткой соли в пену.

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В готовую опару добавить желтки, перемешать, добавить размягченное масло, перемешать, белки и снова перемешать. Затем добавить оставшуюся муку, замесить тесто. Поставить тесто в теплое место. Дать ему хорошо подняться.

Изюм замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем изюм просушить и добавить в подошедшее тесто. Перемешать и снова поставить тесто в тепло. Когда тесто хорошо поднимется, выложить в формы, примерно на 1/3 высоты формы (формы предварительно смазать маслом). Накрыть пленкой или полотенцем и дать тесту еще раз подняться уже в форме.

Поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем температуру прибавить до 180 градусов, выпекать до готовности около 25-30 минут. Готовность проверять зубочисткой.

Быстрый кулич без дрожжей

400 г муки

60 г сливочного масла

300 мл молока

2 яйца

120 г сахарной пудры

1 пакетик ванильного сахара

4 столовые ложки лимонного сока

1 чайная ложка соды

50 г изюма

Сливочное масло растопить и остудить. Желтки растереть с сахарной пудрой и ванилином. Соединить с растопленным маслом. Добавить постепенно сок лимона.

Просеять часть муки. Добавить соду (или разрыхлитель). Затем молоко, потом опять муку.

Изюм предварительно замочить в теплой воде, обсушить и присыпать сухой изюм мукой. Изюм добавить в тесто.

Белки взбить в отдельной чистой и сухой миске, добавив щепотку соли. Быстро ввести белки в тесто. Разложить тесто по заранее приготовленным формочкам (формочки застелить бумагой).

Выпекать при 180 градусах 50-60 минут.