Великий пост 2020: что можно и нельзя есть перед Пасхой, календарь питания
Великий пост – главный из всех православных постов, он самый продолжительный и самый строгий. Установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней.
Читайте такжеПостная кухня не за все деньги мира. Несколько интересных рецептов от Евгения КлопотенкоДлительность Великого поста так или иначе связана с числом 40, однако фактическая его продолжительность зависит от правил исчисления, принятых в данной конкретной конфессии.
Все семь недель, до самой Пасхи, верующие воздерживаются от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца.
УНИАН подготовил основную информацию о Великом посте, что можно есть в эти дни, а также составил общий календарь питания по дням.
Великий пост 2020: даты
Даты начала и окончания Великого поста меняются каждый год. В 2020 году пост начался 2 марта и заканчивается 18 апреля. 19 апреля – Пасха.
Наиболее строгими неделями поста считаются первая и последняя.
Великий пост 2020: что можно есть
Питание во время Великого поста 2020 имеет множественные ограничения, как по перечню продуктов, так и по разным постным дням.
Из меню необходимо исключить абсолютно все мясные и молочные продукты, в том числе сыры, сметану, яйца и даже шоколад и кофе.
В то же время в арсенале остается немало разнообразных, вкусных и что главное – полезных продуктов, которые утоляют голод и положительно влияют на состояние здоровья. Именно потому пост – это период не только духовного очищения, но и физического оздоровления всего организма.
В частности, смело можно включить в рацион: картофель, капусту, болгарский перец, тыкву, огурцы, помидоры, редис, лук, чеснок, сельдерей, шпинат, укроп и петрушку, морковь, свеклу. Даже без масла постные овощные блюда будут вкусными с умеренным добавлением соли, специй и лимонного сока.
Конечно же, не запрещены во время поста фрукты. Их можно есть, как по отдельности, так и в разных сочетаниях: ассорти и фруктовые салаты, которые дополнительно можно разнообразить орешками и медом.
Календарь питания на каждый день
Первая неделя: 2-8 марта
2 марта – очень строгий пост, можно только воду;
3 марта – сухоядение (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб);
4 марта – сухоядение;
5 марта – сухоядение;
6 марта – сухоядение;
7 марта – горячая пища с маслом;
8 марта – горячая пища с маслом и немного вина.
Вторая неделя: 9-15 марта
9 марта – сухоядение;
10 марта – горячая пища без масла;
11 марта – сухоядение;
12 марта – горячая пища без масла;
13 марта – сухоядение;
14 марта – горячая пища с маслом;
15 марта – горячая пища с маслом, вино.
Третья неделя: 16-22 марта
16 марта – сухоядение;
17 марта – горячая пища без масла;
18 марта – сухоядение;
19 марта – горячая пища без масла;
20 марта – сухоядение;
21 марта – горячая пища с маслом;
22 марта – горячая пища с маслом, вино.
Четвертая неделя: 23-29 марта
23 марта – сухоядение;
24 марта – горячая пища без масла;
25 марта – сухоядение;
26 марта – горячая пища без масла;
27 марта – сухоядение;
28 марта – горячая пища с маслом;
29 марта – горячая пища с маслом, немного вина.
Пятая неделя: 30 марта – 5 апреля
30 марта – сухоядение (сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб);
31 марта – горячая пища без масла;
1 апреля – сухоядение;
2 апреля – горячая пища без масла;
3 апреля – сухоядение;
4 апреля – горячая пища с маслом;
5 апреля – горячая пища с маслом, вино.
Шестая неделя: 6-12 апреля
Читайте такжеВеликий пост 2020: что есть, чтобы не подорвать здоровье (видео)6 апреля – сухоядение;
7 апреля, Благовещение – горячая пища с растительным маслом и рыба;
8 апреля – сухоядение;
9 апреля – горячая пища без масла;
10 апреля – сухоядение;
11 апреля, Лазарева суббота – горячая пища с маслом;
12 апреля, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – горячая пища с растительным маслом, вино и рыба.
Седьмая (страстная) неделя: 13-19 апреля
13 апреля – сухоядение;
14 апреля – горячая пища без масла;
15 апреля – сухоядение;
16 апреля – горячая пища без масла;
17 апреля – полное воздержание от пищи, только вода
18 апреля, последний день Великого поста – сухоядение;
19 апреля, Пасха или Светлое Христово Воскресение – разрешается любая пища.