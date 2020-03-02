Великий пост 2020: что можно и нельзя есть перед Пасхой, календарь питания

В 2020 году Великий пост начался в понедельник, 2 марта, и продолжится семь недель вплоть до субботы, 18 апреля.

Великий пост – главный из всех православных постов, он самый продолжительный и самый строгий. Установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней.

Читайте такжеПостная кухня не за все деньги мира. Несколько интересных рецептов от Евгения КлопотенкоДлительность Великого поста так или иначе связана с числом 40, однако фактическая его продолжительность зависит от правил исчисления, принятых в данной конкретной конфессии.

Все семь недель, до самой Пасхи, верующие воздерживаются от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца.

УНИАН подготовил основную информацию о Великом посте, что можно есть в эти дни, а также составил общий календарь питания по дням.

Великий пост 2020: даты

Даты начала и окончания Великого поста меняются каждый год. В 2020 году пост начался 2 марта и заканчивается 18 апреля. 19 апреля – Пасха.

Наиболее строгими неделями поста считаются первая и последняя.

Великий пост 2020: что можно есть

Питание во время Великого поста 2020 имеет множественные ограничения, как по перечню продуктов, так и по разным постным дням.

Из меню необходимо исключить абсолютно все мясные и молочные продукты, в том числе сыры, сметану, яйца и даже шоколад и кофе.

В то же время в арсенале остается немало разнообразных, вкусных и что главное – полезных продуктов, которые утоляют голод и положительно влияют на состояние здоровья. Именно потому пост – это период не только духовного очищения, но и физического оздоровления всего организма.

В частности, смело можно включить в рацион: картофель, капусту, болгарский перец, тыкву, огурцы, помидоры, редис, лук, чеснок, сельдерей, шпинат, укроп и петрушку, морковь, свеклу. Даже без масла постные овощные блюда будут вкусными с умеренным добавлением соли, специй и лимонного сока.

Конечно же, не запрещены во время поста фрукты. Их можно есть, как по отдельности, так и в разных сочетаниях: ассорти и фруктовые салаты, которые дополнительно можно разнообразить орешками и медом.

Календарь питания на каждый день

Первая неделя: 2-8 марта

2 марта – очень строгий пост, можно только воду;

3 марта – сухоядение (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб);

4 марта – сухоядение;

5 марта – сухоядение;

6 марта – сухоядение;

7 марта – горячая пища с маслом;

8 марта – горячая пища с маслом и немного вина.

Вторая неделя: 9-15 марта

9 марта – сухоядение;

10 марта – горячая пища без масла;

11 марта – сухоядение;

12 марта – горячая пища без масла;

13 марта – сухоядение;

14 марта – горячая пища с маслом;

15 марта – горячая пища с маслом, вино.

Третья неделя: 16-22 марта

16 марта – сухоядение;

17 марта – горячая пища без масла;

18 марта – сухоядение;

19 марта – горячая пища без масла;

20 марта – сухоядение;

21 марта – горячая пища с маслом;

22 марта – горячая пища с маслом, вино.

Четвертая неделя: 23-29 марта

23 марта – сухоядение;

24 марта – горячая пища без масла;

25 марта – сухоядение;

26 марта – горячая пища без масла;

27 марта – сухоядение;

28 марта – горячая пища с маслом;

29 марта – горячая пища с маслом, немного вина.

Пятая неделя: 30 марта – 5 апреля

30 марта – сухоядение (сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб);

31 марта – горячая пища без масла;

1 апреля – сухоядение;

2 апреля – горячая пища без масла;

3 апреля – сухоядение;

4 апреля – горячая пища с маслом;

5 апреля – горячая пища с маслом, вино.

Шестая неделя: 6-12 апреля

Читайте такжеВеликий пост 2020: что есть, чтобы не подорвать здоровье (видео)6 апреля – сухоядение;

7 апреля, Благовещение – горячая пища с растительным маслом и рыба;

8 апреля – сухоядение;

9 апреля – горячая пища без масла;

10 апреля – сухоядение;

11 апреля, Лазарева суббота – горячая пища с маслом;

12 апреля, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – горячая пища с растительным маслом, вино и рыба.

Седьмая (страстная) неделя: 13-19 апреля

13 апреля – сухоядение;

14 апреля – горячая пища без масла;

15 апреля – сухоядение;

16 апреля – горячая пища без масла;

17 апреля – полное воздержание от пищи, только вода

18 апреля, последний день Великого поста – сухоядение;

19 апреля, Пасха или Светлое Христово Воскресение – разрешается любая пища.