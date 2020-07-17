Астрологи назвали тройку знаков Зодиака с самым сложным характером

Львы любят устраивать сцены с выяснениями и доказательствами своей правды.

Звезды имеют большое влияние на человека, уверяют астрологи. У каждого знака Зодиака есть свои особенности, сильные и слабые стороны.

Астрологи выделили знаки Зодиака, у которых очень сложный характер, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеЖизнь четырех знаков Зодиака в июле кардинально изменится - астрологиЛюди этого знака зодиака не всегда могут совладать со своим характером и управлять эмоциями. Все из-за того, что они люди действия: если что-то себе запланировали, то не хотят ждать ни минуты. Когда Овны в хорошем настроении – все отлично, а если в плохом – тогда плохо всем окружающим. Их гнев обычно длится недолго, но и за короткое время достанется всем, кто рядом.

Телец

Ваш характер далеко не идеальный, а порой даже очень сложный и тяжелый. Все потому, что вы не выдерживаете критику и не любите, когда испытывают ваше терпение. Если с вами все же это происходит, то вы полностью отпускаете тормоза и позволяете себе говорить все, что хотите. Причем человек, которому вы все это высказываете не ждет от вас такой реакции, поэтому эта атака застает его врасплох.

Лев

Вы любите устраивать сцены с выяснениями и доказательствами своей правды. И когда вы выходите из себя, то эти качества совсем не играют вам на руку. Ваша уверенность добавляет вам силы, но самоуверенность – разрушает. Вы довольно жестоки в отношении людей, которые пытаются вас обмануть или испортить репутацию. Тогда вы точно не держите себя в руках, не контролируете эмоции, а просто высказываете все, как есть.

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