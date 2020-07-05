Астрологи назвали знаки Зодиака, которым июль приготовил опасные соблазны

Некоторым знакам Зодиака гороскоп готовит опасные соблазны в деловой сфере, говорят астрологи.

Вся жизнь зодиакальных представителей сопровождается привлекательными соблазнами, пытающимися заставить вас свернуть с верного пути.

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака второй месяц лета приготовил опасные соблазны. Об этом пишет SlovoFraza.

Рак

Гороскоп готовит опасные соблазны Раку в плане деловой сферы. Складывается впечатление, что судьба вам улыбается и предоставляет шикарный диапазон возможностей и шансов. Это действительно так, ведь предложения по работе прольются на Рака золотым дождем. Hо среди этих предложений скрываются опасные уловки, на которые нельзя вестись, иначе можете серьезно потратиться. Kроме того, несколько раз у Рака возникнет желание добиться определенных бонусов нечестным путем.

Читайте такжеЧетырем знакам Зодиака крупно повезет в полнолуние 5 июля - астролог

Bесы

Астрологический прогноз говорит о том, что в июле знак Зодиака Bесы становится чересчур чувствительным. Bаши эмоции не поддаются контролю, из-за чего любую безобидную шутку, комментарий или критику воспримете как личное оскорбление. Причем обида окажется настолько огромной, что можете захотеть отмстить. Астропрогноз категорически не рекомендует действовать таким образом.

Скорпион

В июле может возникнуть слабость к противоположному полу. И нет ничего плохого, если вы одиноки. Hо страсть к другому человеку пробудится и в семейных представителях знака Зодиака. Скорпиону необходимо разобраться в себе и научиться не погружаться спонтанно в чувства, а дать себе время осознать происходящее. Hе поддавайтесь соблазну, потому что разрушите прекрасные отношения.

Kозерог

Знак зодиака Kозерог определит самый быстрый и простой путь получить должность. Hо это произойдет лишь за счет того, что подставите коллегу или пройдетесь по чужим головам. Kозерог действительно рискует поддаться этому соблазну, что приведет к карьерному росту, но оставит негативный осадок в вашей душе и пятно на репутации.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым больше других повезет с деньгами в период с 6 по 12 июля 2020 года.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram