Обладательница имени София имеет волевой характер и способна на героические поступки.

Имя София является одним из самых популярных в Украине. Оно, согласно данным Министерства юстиции, занимает лидирующие позиции практически в каждом регионе страны.

София: значение и происхождение имени

Читайте такжеСоставлен рейтинг знаков Зодиака, которые влюбляют в себя с первого взглядаЖенское имя София по происхождению древнегреческое. Образовано оно от имени Sophia. В переводе означает "мудра", "мудрость"или " премудрость". Существует также вариант перевода "разумность", "наука".

Другие формы имени: Софийка, Сонечка, Софи, Софа. А уменьшительно-ласкательное обращение Соня стало самостоятельным именем.

Среди большинства славянских народов имя София распространилось с принятием христианства. В настоящее время оно довольно употребимо в ряде стран мира.

София в детстве

С юных лет София обычно проявляет себя как активная, подвижная и восприимчивая девочка. У нее богатый внутренний мир. В то же время у маленькой Софии сложный характер. С одной стороны, она добра и внимательна ко всем окружающим, с другой, – упряма и уязвима.

Обладая острым умом и замечательной памятью, София легко учится. Этой девочке нравятся веселые компании, она с удовольствием общается с другими людьми, любит быть в центре внимания, все и о всех знать. В семье ее просто обожают.

Конечно же, многое может зависеть от воспитания и от того, в какой атмосфере растет ребенок, но в любом случае София – человек с большим сердцем, который никогда не поступит плохо по отношению к другому человеку.

Характер и судьба Софии

Взрослая София осторожна и имеет волевой характер. В жизни она стремится все успеть и познать, всегда старается воплотить задуманное в реальность. София добивается успеха там, где у большинства просто опускаются руки.

Женщина, названная этим именем, всегда хочет быть в центре внимания. В кругу друзей она откровенна, любит разговаривать по душам, умеет выслушать собеседника и при необходимости дать совет. Считая себя сильной, она стремится защищать более слабых.

София всегда окружена поклонниками и никогда не остается незамеченной, ведь является очень незаурядной личностью. В личной жизни она темпераментна. От своего мужа София всегда ждет полной отдачи, ей необходимо чувствовать любовь.

Совместимость имени София

Читайте такжеНазвана тройка одиноких знаков ЗодиакаНаибольшая вероятность крепких отношений у Софии, по мнению большинства специалистов, с мужчинами по имени Адриан, Семен, Григорий, Евгений, Геннадий, и Виталий. С ними она сможет построить прочный и долговечный брак, при условии полной или хотя бы частичной совместимости характеров.

Вероятность построить доверительные, нежные, искренние отношения с Борисом, Глебом, Макаром и Николаем. Однако до брака вряд ли дойдет.

Ни единого шанса выстроить отношения у Софии с мужчинами по имени Антон, Станислав и Яков.

Именины Софии

София празднует именины 28 февраля, 1 апреля, 4 июня, 17 июня, 30 сентября, 1 октября 29 декабря, 31 декабря.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН