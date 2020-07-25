Астрологи составили женский гороскоп на конец июля - начало августа: к чему готовиться всем знакам Зодиака

Наступающая неделя будет преимущественно благоприятной.

Астрологи составили женский гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 для всех знаков Зодиака.

Июль на прощание подарит нам свое тепло и счастье: наступающая неделя будет преимущественно благоприятной. Самое главное — знать, чего ожидать и к чему готовиться на стыке июля и августа, пишет slovofraza.

Женщина-Овен

Астрологи советуют собраться с силами: все начинания придется продвигать с боем. Окружающие не поверят на слово, и даже дар убеждения и воодушевляющие речи не помогут Овнам преуспеть в делах. Секрет успеха на эту неделю прост — приготовить серьезные аргументы, чтобы доступно объяснить людям свои намерения. Стрессовые факторы могут сильно утомить, поэтому если силы покинут в начале недели, то не стоит выжимать их до конца, лучше взять паузу и восстановиться.

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Женщина-Телец

Тельцам астропрогноз пророчит период, который потребует серьезного выбора. Не стоит тратить свободное время на рефлексию и сомнения, лучше твердо идти вперед и сохранять свои цели в тайне. Достичь успеха не получится, если посвятить в свои планы большую группу людей.

Женщина-Близнецы

Наступает отличная неделя, которая поможет найти путь к счастью. Близнецам можно записывать желания, работать над собой, анализировать прошлое. Вместо того, чтобы тратить время на решение чужих проблем, стоит найти что-то для себя: например, новые увлечения, новую работу, новые отношения. Самое главное в конце июля — перестать стесняться своих целей и желаний: очень важно открыто выражать мечты, и тогда они обязательно исполнятся.

Женщина-Рак

Ракам астрологи советуют продолжать движение к целям, которые были поставлены в прошлые месяцы. Звезды не обещают, что успех придет строго с 27 июля по 2 августа, но в этот период точно получится отметить первые положительные результаты. Вселенная сейчас ответит на любую просьбу и поддержит тех, кто проявляет решительность, главное — не обманывать себя, достигая одного, а тайно желая иного.

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Женщина-Лев

В центре внимая Львиц на этой неделе будет сфера отношений. Астрологи сообщают, что повышенная нагрузка на работе может стать причиной конфликтов с любимым мужчиной. Впрочем, если были поставлены цели и сроки, не стоит отказываться от намеченного: куда проще будет договориться с партнером и найти компромисс, который устроит всех. Тех, кто сумеет проявить гибкость, звезды наградят возможностью стать счастливее.

Женщина-Дева

На этой неделе у женщин, рожденных под созвездием Девы, возникнет немало проблем. Уверенность в себе и интуиция — прекрасные помощники, но даже этого может не хватить, чтобы преодолеть все испытания, которые приготовили планеты. Гороскоп рекомендует на время спрятать шипы. Показные серьезность и безразличие могут сыграть против Дев, особенно в сфере любви. Лучше сделать акцент на позитивном мышлении, нежности и отзывчивости.

Женщина-Весы

Благодаря влиянию планет-покровителей Весы на этой неделе забудут, что такое грусть. Звезды обеспечат им большой заряд энергии, воодушевления и оптимизма, и это станет ключом к новой жизни и новым победам. Им будет под силу всё, что раньше казалось нереальным: приблизиться к решению неразрешимой проблемы, найти выход из безвыходной ситуации. Временно исчезнут любые препятствия, чтобы Весы смогли исполнить задуманное и поверить в лучшее.

Женщина-Скорпион

Представительницы Скорпиона находятся сейчас на пороге приятных перемен и событий. Возможно, это раз и навсегда изменит их жизнь к лучшему, поэтому важно заняться сбором информации и организационными вопросами. Скорпионам гарантировано удачное стечение обстоятельств, а значит, можно смело экспериментировать и использовать проверенные способы достижения успеха. А чтобы закрепить достигнутое и легко войти в новую жизнь, звезды советуют перестать слушать голос сомнений и неуверенности в себе.

Женщина-Стрелец

Наступающая неделя зарядит представительниц Стрельца оптимизмом: в эти 7 дней получится исполнить свои желания. По словам астрологов, появятся новые шансы или нужные подсказки. Правда, принимать судьбоносные решения пока рано, а вот набросать план задач будет очень полезно. Планеты не склоняют к тому, чтобы бросать силы на строительство воздушных замков: напротив, советуют внимательно следить за происходящими событиями и делать выводы.

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Женщина-Козерог

Не препятствуйте новому — с таким девизом начнется неделя для женщин-Козерогов. В ближайшие 7 дней будет не лишним попрощаться с тем, что мешает счастливой жизни. Наскучившая работа, завистливая подруга, сломанный телефон, раздражающее платье, несбывшиеся мечты — вот маленький список того, что крадет время, силы и возможности. Козероги, освободившиеся от вещей-вампиров, негативных установок и токсичных людей, обязательно привлекут к себе удачу.

Женщина-Водолей

Начало нового месяца может вызвать радикальные перемены в жизни Водолеев. Если остро встал вопрос о смене предназначения в жизни, то с этим лучше подождать: есть опасность переоценить свои возможности, принять желаемое за действительное. Всю энергию планет Водолеям сейчас стоит направить в самопознание, поэтому полезны будут интеллектуальные занятия, личностный и духовный рост, познание законов Вселенной, поиски смысла и ответов на важные вопросы. Самое важное — не потерять связь с внешним миром, излишне углубившись в работу над собой.

Женщина-Рыбы

Представительницам Знака Рыбы астрологи рекомендуют поразмышлять над своей судьбой и дальнейшей жизнью. Будет полезно провести ревизию и избавиться от вещей-вампиров, ненужных обязательств, разочарований, обид и токсичных связей, которые тормозят новые начинания. Внутренняя сила и готовность к переменам — этого достаточно для того, чтобы совершить прорыв и разрушить внутренние установки.

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