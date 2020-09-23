Октябрь - не лучший период, чтобы полностью доверять своей интуиции, попытки разобраться в себе, ещё больше запутывают.

Сложный месяц, особенно вторая половина, а непоследовательность, обусловленная влиянием ретроградных Марса и Меркурия, приносит дополнительные препятствия.

Октябрь - не лучший период, чтобы полностью доверять своей интуиции, попытки разобраться в себе, ещё больше запутывают. Избежать многих проблем можно, если контролировать мысли, странные идеи, страхи и фобии. Достаточно одного неосторожного слова, чтобы разразился крупный конфликт, отголоски которого будут напоминать о себе очень долго. В общем, постарайтесь обходить все острые темы в диалогах с семьёй, друзьями, любимым человеком. Необходимо научиться слышать не только себя, многим угрожает кризис в партнерских отношениях, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

Желательно ограничить любые активные шаги, т.к. любые попытки ускорить процесс, приводят к новым препятствиям. Многие события октября не поддаются рациональному объяснению, из-за перенапряжения и неправильной эмоциональной реакции, возможно возникновение психосоматических осложнений. Время ссор, конфликтов, особенно с людьми старшего возраста и с начальством. Критический период для карьеры, бизнеса, политических дел, научных исследований. Будьте осторожны при использовании различной техники, острых предметов или оружия, повышается опасность при вождении транспорта, проведении опытов и экспериментов. Могут проявиться симптомы серьезных заболеваний.

При подписании документов или соглашений возникают сложности, но при правильной оценки перспектив, можно найти конструктивные способы разрешения конфликтов. С друзьями и единомышленниками возникают разногласия. Нервозность и ненужная раздражительность могут привести к разрыву выгодных и полезных связей. Неблагоприятный период для различных изменений, обновлений, совместной работы или поездок. Неожиданные события в доме, неприятный поворот в отношениях с близкими и любимыми, способствуют нестабильному эмоциональному состоянию. Тяжелый период для брака или любовных отношений, когда все может быть разрушено за один день. Вероятна активизация вопросов наследства или выплаты алиментов.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина месяца – благоприятна почти для любого вида деловой активности: публичных выступлений, рекламных мероприятий, обсуждений и переговоров, подписания важных документов, поиска поддержки влиятельных лиц. Возможно установление различных контактов и полезных знакомств. Гармоничное общение с деловыми партнерами способствует благоприятному решению многих вопросов. Меркурий, ваш управитель, переходит в фазу ретроградности с 14 октября по 3 ноября. Это способствует сильному психическому перенапряжению, из-за чего возможны неправильные действия и конфликтные ситуации. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов.

РАК

Интересный месяц для представителей знака Рака, т.к. в этом месяце состоится два полнолуния (2 и 31 октября) и одно новолуние (16 октября). Хороший период для осознания истинных целей своей жизни, своего предназначения. Причем, действия должны быть согласованы с целями семьи, группы, ближнего окружения. От иллюзорных и навязанных желаний сможете, в конце концов освободиться и навести порядок в основных жизненных сферах. Первая половина месяца подходит для деловых поездок, получения консультаций, примирения с родственниками и любимыми. Возможно важное новое партнерство или возобновление давних значимых взаимоотношений. Вы можете обнаружить изменения в отношениях с другими людьми, партнерами или сильную связь с каким-то новым человеком.

ЛЕВ

23 октября Солнце переходит в знак Скорпиона, начинается сложный период для представителей знака Льва. Появляется подверженность манипуляциям, поэтому можно совершить много ошибок. Из-за собственной невнимательности возможны несчастные случаи. Возникают препятствия в делах, трудности в общении с коллегами и партнерами, поэтому в деловом отношении, вторая половина октября, неблагоприятна. Постарайтесь решить финансовые вопросы и принять важные решения в первой половине месяца. Не стоит слишком эмоционально реагировать на задержки или отказ в получении информации, нужных сведений, а также товаров и услуг. Сохраняйте свои психические и физические ресурсы, а также, не принимайте высказывания окружающих за истину.

ДЕВА

Возможно возобновление старых связей, переход их в разряд наиболее перспективных. С 14 октября по 3 ноября, ваш управитель Меркурий, становится ретроградным. Задержки в делах, срывы встреч, перенос поездок – обычные события этого периода. Неприятностей можно избежать, если не позволять втягивать себя в какие-либо противоречивые ситуации, поэтому необходимо приложить всю свою выдержку и терпение. Растет тенденция к простудным заболеваниям с повышенной температурой. Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах, но результатом могут стать негативные изменения в отношениях с начальством, сотрудниками, компаньонами, власть имущими. Во второй половине октября, избегайте переговоров и совещаний, ответственных выступлений, заключения сделок и крупных трат.

ВЕСЫ

Первая половина октября, в целом, благоприятна, обстоятельства позволяют осуществлять поездки, установление различных контактов и завязывать интересные знакомства. Гармоничное общение с деловыми партнерами способствует благоприятному решению многих вопросов. Вторая половина месяца достаточно напряженная, т.к. к деловым проблемам добавляются недоразумения в семье и в личных отношениях. Дополнительные разногласия возникают из-за распределения бюджета, а также из-за алиментов. Будьте внимательны при общении с детьми, - они могут пострадать от вашей импульсивности. Многих неприятностей можно избежать, если использовать нестандартный подход в работе, уходить от шаблонов и общепринятых стандартов.

СКОРПИОН

Первая половина октября пройдет спокойно, без особых колебаний, в ту или иную сторону. Подходит для обсуждений и переговоров, подписания важных документов, поиска поддержки влиятельных лиц. С середины месяца, в вашей жизни будет происходить много важных событий. Неприятностей можно избежать, если приложить всю свою выдержку и терпение. Успех зависит от вашего уровня духовного развития, осознанности и готовности к работе и корректировке планов. Возможно завершение некоторых работ, закрытие важных финансовых вопросов. Ситуации октября связаны с чем-то необычным, с мистическими переживаниями, что дает вдохновение и положительные направления развития.

СТРЕЛЕЦ

Возрастет стремление к лидерству, активность в профессиональных и политических делах, но результатом могут стать негативные изменения в отношениях с начальством, сотрудниками, компаньонами. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Не получится достигать своей цели с помощью силы и физической активности, сейчас необходимо проявить как можно больше дипломатии в своих отношениях с другими людьми. Соглашаться на уступки в эти дни будет намного выгоднее, чем оставаться непреклонным, это поможет решить многие задачи. При правильном подходе к ситуациям, возможны взаимовыгодные связи с зарубежными и дальними партнерами, а также образовательная, культурная и издательская деятельность.

КОЗЕРОГ

Психическое перенапряжение приводит к неправильным действиям и конфликтным ситуациям. Любые партнерские отношения находятся под угрозой. Не давайте опрометчивых обещаний, т.к. есть большая вероятность того, что не получится выполнить работу в назначенный срок. Поставленные повышенные требования и ожидания по отношению к партнерам, скорее всего, вызовут лишь раздражение. Внешняя атмосфера достаточно напряженная, но можно ожидать финансовой поддержки и понимания со стороны влиятельных лиц, официальных инстанций, юридических органов, если вы будете осторожны в своих высказываниях. Если необходима дальняя поездка, то лучше планировать на первую половину октября. Возможно знакомство, завязывание романтических отношений с иностранцем.

ВОДОЛЕЙ

Завышенная самооценка и отсутствие способности приспосабливаться, приведут к конфликтным объяснениям с начальством. Третья декада месяца принесет множество напряженных ситуаций, но до 20 октября есть возможность наладить семейные и личные взаимоотношения. В этот период можно решить много задач. Благоприятны финансовые сделки и договора. Возобновляются перспективные проекты и деловые отношения. Многие способны к преобразованию негативных моментов в работе, благоприятный период для решения вопросов совместных ресурсов, налогов, долговых обязательств, а также алиментов и наследства. В первой половине октября возможен хороший доход от делового сотрудничества. После 20 октября будьте осторожны в высказываниях и действиях, не следует вступать в договорные соглашения в эти дни.

РЫБЫ

Вдохновенный, творческий труд приносит признание и материальные результаты. Удачно решаются имущественные или финансовые проблемы. Улучшаются симптомы тяжелых и инфекционных заболеваний. Подходящий период для преобразования личной и деловой сфер, возможно возобновление романтических отношений. Правильная оценка своего положения, позволяет создать фундамент будущих успехов. Хороший период для укрепления производственной и финансовой дисциплины, установления прочных, длительных контактов с партнерами и сослуживцами, начальством, влиятельными людьми. Месяц благоприятен для получения консультаций, установления полезных общественных связей, решения юридических вопросов.

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Автор: Ольга Броскова