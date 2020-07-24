Рождены управлять: астрологи назвали тройку лидеров по знаку Зодиака

Овны — очень сильные личности, которые идут напролом к своей цели.

Характер человека зависит от темперамента, воспитания, а, по мнению астрологов, еще и от гороскопа.

Эксперты назвали три знака Зодиака, которые рождены управлять, пишет НВ.

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Лев

Люди под знаком царя зверей просто не могут не быть лидерами, они рождены, чтобы быть на троне, сиять и править. Они не только хотят этого, у них отлично получается руководить и вести за собой. Так что просто покажите Льву царство, и он будет им править.

Козерог

Этот знак — упрямый, бескомпромиссный, но очень амбициозный. Козероги даже не столько правители, сколько сильные политики, что делает их прекрасными лидерами и стратегами. Они не признают своих ошибок, оберегают свой авторитет и могут стать очень сильными предводителями масс.

Овен

Овны — очень сильные личности, которые идут напролом к своей цели. И если Львам важно просто править, то Овнам важно вести людей к какой-то цели. Ведь в настойчивости, упорстве и стремлении они действительно хороши.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака получат надежную защиту Вселенной в августе и станут настоящими счастливчиками месяца.

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