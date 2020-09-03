Кого ждут перемены в сентябре / фото slovofraza.com
Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждут перемены в сентябре. Некоторые из них коснутся личной жизни.
Среди представителей зодиакального созвездия - Овен, Близнецы и Водолей. Об этом пишет МК.
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Овен
Сентябрь подтолкнет этот знак Зодиака к переменам. Овну придется пересмотреть свои вкусы и симпатии. Ему понадобится напористость, чтобы побороться за свои чувства.
Близнецы
Кого судьба щедро одарит сюрпризами, так это Близнецов. Причем необязательно приятными. В отношениях могут возникнуть разногласия.
Водолей
В начале месяца Водолеи будут спокойными, но затем им придется решать проблемы быстро и организованно. Вот такие перемены сулят звезды этому знаку Зодиака.
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