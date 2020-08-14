Три знака Зодиака поджидает карьерный успех - Глоба
10:19, 14 августа 2020Астрология
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Овну будет везти, как никогда ранее, прогнозирует астролог.
Кого в августе ждет успех / фото semraninyolu.blogspot.com
Известный астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака повезет во второй половине августа 2020.
Кого-то ждут успехи в карьере, других - в любовной сфере. Об этом пишет Kurer.
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Овен
Овну везет, как никогда. У этого знака Зодиака появиться возможность воплотить мечты в реальность. Не бойтесь экспериментировать в работе.
Козерог
У Козерога до 14 августа был очень напряженный период, но сейчас вы можете расслабиться я и пожинать плоды своего труда. Вам будет везти во всем.
Водолей
Этот знак Зодиака ждет везение в любовной сфере и в отношениях с родными. Кроме того, звезды сулят Водолеям карьерный успех.
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