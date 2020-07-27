Трем знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе - Глоба

Среди счастливчиков недели — три знака Зодиака.

Прогноз Павла Глобы на текущую неделю с 27 июля на 2 августа поможет вам понять, как правильно нужно выстроить свои дела, чтобы преуспеть во всех сферах жизни.

Он рассказал, как каждому из двенадцати знаков Зодиака можно преуспеть в самых разных областях и не потерять удачу. Об этом пишет SlovoFraza.

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Каким знакам Зодиака повезет на этой неделе

Лев

27, 30 и 31 числа звезды с планетами будут излучать позитив, так что можно в эти дни посвятить себя романтике. Лучше не забывать и про работу, в которой полезно проявить активность. Нужно браться за новые дела, встречаться с людьми, искать новые источники дохода, вдохновения. Полезно больше работать, но и отдыхать тоже нужно уметь.

Стрелец

Эта неделя — один из лучших моментов для романтики, знакомств, флирта. В новых отношениях не стоит торопить событий. Стоит сначала проверять совместимость. Всем, кто уже в отношениях, стоит как можно чаще заниматься совместными делами. Можно отправляться в дальнюю дорогу, делать друг другу приятные сюрпризы.

Рыбы

Это будет довольно динамичная неделя для Рыб. Негативным днем можно назвать лишь 31 июля, зато самых позитивных дней ожидается аж четыре — 28, 29 число, а также 1, 2 августа. Любые перемены в рабочем процессе пойдут Рыбам на пользу. В любви стоит немного приостановить активность, особенно тем, кто пока не нашел вторую половинку.

Ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака, для которых август станет новым стартом и принесет массу бонусов.

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