Самые бестолковые мужья: составлен топ худших семьянинов по знаку Зодиака

Астрологи решили узнать, можно ли заранее предугадать, каким мужем будет человек, с которым вы хотите завязать отношения.

Ленивые, грубые или вспыльчивые — на некоторых мужчин порой просто не хватает терпения, но, вопреки всему, женщины их любят.

Астрологи назвали мужские знаки Зодиака, из которых получаются самые бестолковые мужья, пишет MixNews.

Овен

У этих людей много достоинств, и они способны быстро покорить женщину, но дальнейшая жизнь с ними, увы, не обещает быть простой. Как только Овен попадает в благодатные условия семейной жизни, вся их элегантность быстро спадает на нет и уступает место грубости, вспыльчивости и даже какой-то неотесанности. Эти мужья любят критиковать всех и вся, с большим трудом идут на компромиссы, очень требовательны к женам, хотя сами зачастую не выполняют своих обязательств.

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Лев

Связывая свою жизнь с человеком этого знака Зодиака, нужно понимать, что в браке вам всегда придется быть на второстепенной позиции, и заправлять всем, в том числе и вами, будет ваш муж. Львов мало интересует чужое мнение, и он всегда будет делать только то, что сам для себя решил. Вам придется периодически терпеть вспышки ревности и претензии как к вашему внешнему виду, так и к ведению хозяйства.

Водолей

Мужья, родившиеся под этим знаком Зодиака, хотят независимости и вместе с тем ведут себя как дети. При этом они жуткие собственники, а потому не хотят делить свою пассию ни с кем. И дело тут даже не столько в противоположном поле — прежде всего он избавится от ваших подруг. Люди этого знака также очень мнительные по своей натуре, часто уходят в себя и тогда достучаться до них очень сложно. В кругу друзей они кажутся душой компании, но все меняется, когда гости уходят.

Близнецы

Это воздушный знак, за которым сложно угнаться и еще труднее удержать. Если вы готовы смириться с его многочисленными друзьями и особенно подругами, которым он периодически будет уделять времени больше, чем вам, то запаситесь ангельским терпением. С Близнецами сложно еще и потому, что их чувства быстро остывают, а потому их женам нужно постоянно подогревать интерес к себе, иначе рано или поздно им дорогу перейдет другая женщина.

Скорпион

Для мужей, родившихся под этим знаком, есть два очень хороших определения: тиран и ревнивец. Да, они будут ревновать вас к каждому столбу и ни за что не простят, если вы увлеклись кем-то, кроме него. Причем даже если измены не было, они сами ее придумают. Для Скорпионов важно быть в паре первым, единолично принимать решения и держать всю семью, как говорится, в ежовых рукавицах.

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