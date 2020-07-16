Составлен топ-5 самых противных знаков Зодиака

Среди самых неприятных астрологи выделили пять знаков.

Человеческие недостатки могут раздражать, иногда – смешить, а порой вызывать серьезную неприязнь.

Астрологи разглядели самые противные качества знаков Зодиака. Но помните, что из каждого правила могут быть исключения. Об этом пишет MixNews.

1 место. Стрелец

Палец в рот Стрельцу не клади, откусит вместе с рукой. Представителям этого знака нравится выяснять отношения и доводить окружающих до кипения. Порой Стрельцы делают это за чужой счет –– дадут наводку, столкнут лбами, а дальше сидят и с удовольствием подкидывают дров в разгоревшийся конфликт.

2 место. Козерог

Манера бубнить по любому поводу и читать мораль всем подряд, отличающая Козерогов, не добавляет им очков. В ту же копилку падает отсутствие снисходительности: рожденные под знаком Козерога легко разочаровываются в тех, кто (с какой-то стати) не оправдал их надежд. При этом к себе Козерог предъявляет заниженные требования, всегда находя причины для оправданий.

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3 место. Рак

Проблемы с моралью –– стандартная история для Раков. Им кажется, что они крепкие, работящие, открытые и честные. Со стороны некоторым тоже так кажется –– с поправкой на то, что работоспособность сочетается с неумением зарабатывать, а честность «компенсируется» отсутствием душевного такта.

4 место. Овен

Большой любитель спорить. Повод для дискуссии ему не нужен, главное для него не тема, а тон –– чем громче и яростней, тем лучше. Овен не умеет принимать чужую точку зрения и не расположен к демократии в принципе. Зато некоторые представители этого знака очень расположены делать гадости за спиной, исподтишка. С трусостью это не связано, похоже, им просто нравится вести себя так.

5 место. Скорпион

Не столько противный, сколько неприятный порой Скорпион щедр на язвительность, сарказм и высокомерие. Представители этого знака не могут похвастаться тактичностью и плохо держат себя в руках. Они легко могут быть душками, но только тогда, когда а) в настроении; б) им это нужно. Скорпион –– прекрасный манипулятор, и люди это чувствуют.

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