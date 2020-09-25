Знак Зодиака Телец известен своей хладнокровностью, невозмутимостью и уверенностью в себе. Совместимость Тельца с другими знаками Зодиака зависит от схожести характеров.

Представитель знака Зодиака Телец – это твёрдый, уверенный человек с сильными нервами и миролюбивым характером. Тельца сложно разозлить или вывести из равновесия. Он точно знает, чего он хочет от жизни, имеет планы на будущее и уверено двигается к своей мечте.

Тельцы по гороскопу – спокойные, скромные и порядочные люди. Они упорные и целеустремленные, но не лишенные доброты и сострадательности, и с большим удовольствием помогают другим. Тельцы малообщительные и редко проявляют инициативу. Они не любят показывать свои эмоции другим. Главные недостатки Тельцов – занудство, упрямство, отстраненность, честолюбие. Но в близких отношениях этот знак раскрывается как чувственная и романтичная натура.

Тельцы в любви и браке

Люди знака Телец не могут похвастаться инициативностью и дерзостью. Вряд ли они будут завоевывать внимание и бороться за любовь. Если Телец понимает, что он не интересен другому, то скорее всего отступит чтобы не навязываться. Этот знак нельзя назвать романтиком и любителей приключений. Он предпочитает тихую семейную жизнь. Рутина его не угнетает.

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Главная ценность в его жизни – стабильность, сытость, уверенность в завтрашнем дне и доверие к своему избраннику. Тельцы поздно вступают в брак и заводят обычно лишь одного ребенка, но окружают его заботой. Женщина-Телец одевается в деловом стиле, строит серьезные планы, она уверена в себе, серьезна и умна. В отношениях она хочет быть главной. Мужчина-Телец обладает более мягким характером, он способен на уступки и может подстроиться под другого.

Высокая совместимость в браке у Тельцов с такими знаками:

Рак;

Дева;

Козерог;

Рыба;

Телец.

В паре с Раком Телец раскрывает свои лидерские качества и окутывает своего партнера защитой и любовью. Пара Телец-Козерог имеет высокие шансы построить крепкие стабильные отношения. У них похожие взгляды на брак и семейные ценности: они ищут порядок, стабильность, заботу. Гороскоп совместимости Тельца с Девой обещает этой паре семейное счастье. Оба знака трудолюбивые, практичные, умные. Они чувствуют себя в безопасности друг с другом. В браке с Рыбой Телец раскрывает свое чувствительное сердце. Для Рыб он будет защитником и опорой.

Низкая любовная совместимость Тельца с Водолеем, Овном, Стрельцом. Телец и Овен вряд ли смогут сойтись из-за большого упрямства и стремления к лидерству. Любые их конфликты будут переходить в крупные ссоры. Стрелец и Водолей обладают беззаботностью, активностью и тягой к приключениям. Их отношения с Тельцом не будут успешными, если этот знак не научится развлекаться и расслабляться.

Как дружат Тельцы

Телец является дружелюбным и добродушным знаком. Подружиться с ним нетрудно. Телец не очень любит активный отдых и шумные развлечения. Свободное время он обычно проводит за своими увлечениями или саморазвитием. Он часто занимается спортом. Тельцы не любят бессмысленные занятия, их раздражает пустая болтовня. Для крепкой дружбы с этим знаком важно чтобы у вас были совместные хобби и общие темы для разговора.

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Телец не скандальный и не конфликтный человек, в случае недопонимания он выслушает вас и не будет обижаться. В трудной ситуации представители знака выложатся на максимум чтобы помочь вам. Им можно доверять. Высокая совместимость в дружбе у Тельца с Раками, Девами, Скорпионами, Козерогами, Тельцами. Низкая совместимость Тельцов с Овном, Львом, Стрельцом, Водолеем.

Тельцы в работе, карьере, бизнесе

Тельцы в работе всегда ответственные, целеустремленные, трудолюбивые. К выполнению каждого задания прилагают максимум усилий. Они не любят риск и авантюры. С опаской пробуют новое, редко экспериментируют. В работе Телец предпочитает использовать надежные и давно работающие методы. Им тяжело дается работа с развивающимися технологиями и инновациями. Как начальник Телец очень строгий, требовательный, внимательный к сотрудникам, уравновешенный, открытый к критике. Не любит ленивых безответственных работников. Как сотрудник Телец медлительный и не креативный, но свою работу делает на 100%.

Профессии для Тельцов – финансисты, страховые агенты, бухгалтеры, экономисты, химики, математики, психологи, педагоги, работники гостиничной и ресторанной сферы. Тельцы хорошие бизнесмены. Его осторожность и терпеливость позволят добиться успеха в бизнесе. К деньгам относятся бережно, неохотно их тратят, хранят много заначек. Рассудительный Телец всегда знает, на чем можно сэкономить и куда стоит вложиться.

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Автор: Екатерина Пулатова