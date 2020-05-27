Астрологи назвали самые злые знаки Зодиака

Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, над которыми злоба постоянно берет верх.

Каждый из нас периодически испытывает злость, но некоторые делают это чаще, чем другие. Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, над которыми злоба постоянно берет верх.

Об этом пишет slovofraza.

Водолей

Читайте такжеБаловни судьбы: астрологи назвали самые удачливые знаки ЗодиакаВодолеев делает злыми ревность и желание быть самыми лучшими. Панацеи от патологической ревности для них нет. Зачастую они испытывают это чувство даже тогда, когда в отношениях все хорошо. Если Водолеи борются с этим чувством, их перестает одолевать злоба и негодование. Водолеи стараются не показывать негативных эмоций, потому что они понимают, как это действует на окружающих и на близких. Но иногда им не удается скрывать переживания. В такой ситуации лучше держаться от них подальше и не спорить с ними.

Овен

Овны сами по себе не злые, но их вспыльчивость настолько неконтролируема и опасна, что справляться с нею просто нет возможности. Потом они могут долго извиняться за свои слова или просто всем видом показывать, что им жаль. По этой причине им лучше общаться с максимально необидчивыми Знаками Зодиака: например, с Раками, Рыбами или Близнецами. С Овнами лучше не шутить и не провоцировать их, потому что в таких ситуациях они всегда сначала делают, а только потом думают. Их всех злых людей они самые «взрывоопасные».

Лев

Зависть подогревает злость Львов. Они никогда не признаются в этом чувстве никому, кроме самого близкого человека. Злость представителей этого Знака бурлит у них внутри, но никогда не вырывается наружу, ведь им нужно поддерживать статус спокойного и рассудительного человека. Избавиться от зависти и злости Львам помогут пять эффективных способов. Астрологи советуют представителям этого Знака как можно меньше равняться на других, а вместо этого фокусироваться на своих достоинствах. Также Львы часто надеются на легкое завершение всех проблем, поэтому сильно злятся, когда все идет не по плану.

Козерог

Козероги не менее мстительны, чем Скорпионы. Они никогда не забывают пренебрежительное поведение, даже если это касается их друзей, коллег или близких. Козероги часто злятся на самих себя, но это работает как дополнительный мотиватор, а не тяжелый груз, замедляющий их развитие. Злоба Козерогов появляется только вследствие определенных причин, но чтобы она пропала, требуется довольно большой промежуток времени.

Единственный способ излечить этот недуг — попробовать чаще отвлекать себя интересными делами. Козероги и так много работают, но нужно уметь расслабляться. Снять напряжение и стресс можно по Знаку Зодиака.

Путь к гармонии прост и понятен — необходимо избавиться от обиды и перестать злиться. По крайней мере четырем Знакам Зодиака сделать это будет сложнее, чем другим. Если вы не являетесь представителями Знака Овна, Льва, Козерога или Водолея, вам будет не так сложно очистить свое сердце от гнева и обид. Достаточно наличия сильного желания.

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