Названы самые опасные знаки Зодиака

Овен всегда ищет приключения, риски и опасности.

Существуют знаки Зодиака, которые более опасны, чем другие. Их можно разделить на две категории: знаки, которые нарушают правила и выглядят забавно и, может быть, даже немного интригующе, и знаки, которых вы должны избегать, потому что они вполне способны предложить вам совершить что-то не совсем законное.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овен всегда ищет приключения, риски и опасности. Он импульсивен и искренне считает, что правила созданы для того, чтобы их периодически нарушать. Мало того, Овен любит испытывать эти правила на «прочность», так как хочет увидеть, как далеко он может зайти, не попадая в неприятности. А еще этот знак никогда не будет уклоняться от хорошей драки (хоть словесной, хоть физической), даже если он осознает все последствия. Сумасшедший? Может быть. Но от этого не менее притягательный.

Телец

Читайте такжеАстролог назвал главных везунчиков второй половины маяТельца тоже можно запросто поймать на чем-нибудь горяченьком, хотя он делает это не особо открыто и не вызывающе. Вы удивлены? А удивляться тут нечему. Телец – это упрямый бык, и его упрямство означает, что он будет продолжать гнуть свою линию, пока не получит то, чего хочет. И когда Телец что-то хочет, никто в мире остановить его не сможет. Он достаточно ревнив, жадноват и обладает непомерным чувством собственничества, и если кто-то или что-то причиняет ему неприятности, он запросто даст яростный отпор. Телец также является большим поклонником легкого выхода, независимо от ситуации. И если простой способ означает угон автомобиля или мелкая кража, то он вполне на это способен.

Рак

Вероятно, это шокирует, но Рак опасен. Худший вариант этого знака отличается определенной склонностью к подлым поступкам, потому не надо его недооценивать. Он запросто может нанести удар в самый неожиданный момент, когда вы этого совершенно не ожидаете. Кроме того, Рак способен лгать и обманывать окружающих ради достижения своей цели и удовлетворения своих потребностей и интересов. Будьте с ним настороже!

Дева

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которых в мае ждут крупные переменыДева может обмануть вас своим притворно благочестивым видом, но не позволяйте ей одурачить вас. Дева любит выглядеть в глазах святошей и идеальным человеком, но это не значит, что она ангел. На самом деле, люди часто забывают, что, такой гениальный планировщик и аналитик, как Дева, все делает обдуманно и планомерно. Их них, кстати, получаются превосходные грабители банков, поскольку составленный план обычно не имеет изъянов. Так что, поверьте, Девы способны на очень многое, чего вы даже не ожидаете.

Стрелец

Стрелец тоже заслуживает того, чтобы быть в этом списке. Он ценит свободу превыше всего, а потому правил для Стрельца попросту не существует. В частности, он ненавидит, когда его ограничивают и контролируют. Причем настолько, что Стрелец, нимало не задумываясь, нарушит все правила, если почувствует, что они мешают его планам. И в этом вы Стрельца никогда не остановите. Итак, если он хочет новую пару ботинок, но не имеет возможности заплатить за нее, он их украдет, не беспокоясь о возможных последствиях.

Козерог

Такая сложная и непонятная личность, как Козерог, тоже в списке. Между прочем, он очень опасен – так что не забывайте об этом. Козерог всегда подсознательно ищет одобрение и принятие его людьми, и когда этот знак попадает в неправильную компанию, то из этого ничего хорошего не выйдет. В дополнение к своему тщеславию, Козерог также высокомерен. Это означает, что он периодически считает, что в ряде случаев может быть выше всех правил, а потому ему многое позволено. К счастью, Козерога довольно легко отрезвить и направить на путь истинный, если рядом окажется нужный человек.