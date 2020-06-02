Астрологи назвали самые опасные знаки Зодиака

Люди, родившиеся под этими четырьмя созвездиями, не остановятся ни перед чем.

Представители каждого знака Зодиака обладают своим особенностями характера. Некоторые из них нежны, некоторые дотошны, а некоторые опасны.

Люди, родившиеся под этими четырьмя созвездиями, не остановятся ни перед чем, причем особенно ярко это проявляется у представительниц прекрасного пола, пишет "Клубер".

Овен

Энергичные и целеустремленные Овны появились на этот свет, чтобы побеждать. Если вы не хотите пострадать, то тогда лучше не вступать с ними в конфликт. У Овнов есть одна по-настоящему отрицательная черта – разрушительность.

Лев

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Львы чрезвычайно самоуверенны и всегда готовы к атаке. Где бы они ни оказались, всегда привлекают к своей персоне все внимание окружающих; и совсем немногие способны устоять перед их чарами. Тем более женщины-Львы просто излучают сексуальность.

Скорпион

Это довольно жестокие люди. Они способны быть дерзкими, когда в этом есть необходимость, и милыми, если этого, опят же, требуют обстоятельства. Скорпионы зачастую что-то обещают, но не выполняют своих обещаний. Они скрытны, очень умны и знают, когда надо ужалить и в каком месте это будет наиболее болезненно.

Рак

Раки обычно действуют по отработанной ранее тактике, поэтому представители этого знака чрезвычайно опасны. Тем более, у них не всегда получается правильно оценить сложившуюся ситуацию. Они порой притворяются эмоциональными и нежными, но на самом деле они не так наивны, как хотят показаться. Будьте осторожны с ними, они точно знают, что им нужно и как это получить!

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