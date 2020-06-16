Какие знаки Зодиака — лучшие мужья, рассказали астрологи.

Астрологи составили рейтинг лучших мужей по знаку Зодиака и раскрыли их сильные стороны.

Так, в топ-3 попали Девы, Тельцы и Весы, пишет MixNews.

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Муж-Дева

Умен, спокоен, циничен, работяга. Комплиментами осыпает редко, зато знает одну дорогу – от дома до работы и обратно. В семейной жизни предпочтет поехать на дачу или посмотреть телевизор, чем ходить на светские рауты или кататься на скейте. Мужчина-Дева все делает на совесть.

Муж-Телец

Телец все тащит в дом, в семью, расчетливый и экономный. Будет до последнего терпеть твоих тараканов и выносы мозга, но, если накипело, уйдет молча, по-английски.

Муж-Весы

Культурный, вежливый, ругается редко, в быту неприхотлив, может и сам приготовить, за собой ухаживает. Детей своих любит, но смена подгузников или посещение родительских собраний для него слишком скучно. Еще один недостаток – падок на молодость и красоту, так что стареть рядом с ним придется красиво, иначе найдет себе новую принцессу.

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