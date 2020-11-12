Пятница, 13-е - дата, окутанная суевериями и мистицизмом. Люди относятся к этому дню немного настороженно и часто ожидают от него неприятностей.
Астрологи рассказали, стоит ли бояться этого дня и как избежать проблем, пишет slovofraza.
Читайте такжеТри знака Зодиака в ноябре ждет несказанная удача - астрологиКак избежать неприятностей 13 ноября
В эту пятницу, 13-е, лучше не ссориться с людьми. Это касается в первую очередь близких. Любые споры и негатив могут привести к разрыву отношений. Это очень опасно, поскольку разрыв отношений в эту пятницу будет непоправимым и нанесет мощный ущерб вашей удаче.
Очень опасными будут выяснения отношений с незнакомцами. Дело в том, что среди них могут оказаться люди с дурным глазом. Некоторые даже не осознают, насколько мощной негативной силой они обладают. В пятницу, 13-е, количество сглазов резко возрастет. Не желайте никому зла и не наживайте врагов в этот неблагоприятный день. В этот день не стоит гадать.
В пятницу, 13-е, нельзя тратить много денег, давать взаймы, брать кредиты, рисковать и влезать в авантюры: есть большой шанс попасться на удочку шарлатанов.
Это крайне опасный день для доверчивых людей. Не доверяйте незнакомцам.
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