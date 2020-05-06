Полнолуние 7 мая: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день может происходить масса непредсказуемых событий.

Полнолуния в большинстве своем представляют собой довольно опасные дни. 7 мая не станет исключением из правил.

Наоборот, этот день можно считать типичным опасным Полнолунием, в которое может происходить масса непредсказуемых событий, пишет slovofraza.

Что можно делать в Полнолуние 7 мая

Читайте такжеПолнолуние 7 мая: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки ЗодиакаНе только можно, но даже нужно в этот день заниматься решением своих собственных проблем самостоятельно. Астрологи настоятельно рекомендуют быть предельно самодостаточными и не просить ни у кого поддержки. Из-за сильного диссонанса стихии Воды с мощной Луной лучше не допускать появления ситуаций, в который вы частично или полностью зависите от окружающих вас людей. В этот день можно полагаться на свою хитрость, действовать непредсказуемо, но осторожно. Особенно полезной хитрость будет в том случае, если она останется незамеченной. Наглые и целеустремленные люди в такие дни чувствуют себя лучше, чем скромные и настроенные на честную игру. В этот день можно отдыхать и релаксировать. Очень повезет в это Полнолуние тем, кто не работает. Можно заняться личными делами, которые нейтрализуют негативный настрой и пессимизм. Астрологи отмечают, что 7 мая можно смело заниматься спортом. Физические нагрузки помогут справиться с приступами агрессии, с негативными воспоминаниями.

Что нельзя делать в Полнолуние 7 мая

Скорпион ставит запрет на ревность. Самое главное 7 числа — ни в коем случае не позволять себе ревновать любимых людей, а тем более показывать им свои чувства. Эффективные заговоры помогут избавиться от собственничества. В противном случае можно поссориться, потерять уважение близкого человека.

Читайте такжеАстролог назвал знаки Зодиака, которых в мае оставят все проблемыАстрологи советуют отказаться от любых мыслей о мести. Не стоит желать никому зла, так как велика вероятность того, что всё это вернется к вам раньше, чем дойдет до адресата. Воздержаться от негатива будет непросто, поскольку полная Луна может поспособствовать повышению конкуренции людей в самых разных сферах жизни.

Старайтесь не принимать в этот день важных решений, от которых может зависеть ваше будущее или будущее вашей семьи, близких, второй половинки. Есть шанс того, что вы ошибетесь, но пути назад не будет. Чтобы решать дилеммы было проще, придется надеяться лишь на свою мудрость, личный опыт и знания. Интуицию необходимо исключить из списка помощников: ложные предчувствия могут затащить вас в такие дебри, из которых найти выход крайне непросто.

Не стоит в этот опасный день менять внешний вид. Кардинальные и необратимые изменения вроде смелой стрижки опасны, потому что под действием импульса можно наломать дров. Также не стоит тратить много денег. Даже если товар вполне реально на следующий день вернуть, вы все равно можете потерять много времени и нервов.

Астрологи также запрещают или как минимум не рекомендуют активно заниматься домашними делами. Уборку и наведение порядка лучше не делать и уж тем более не привлекать к этому других людей. Не стоит ремонтировать технику, гаджеты, электронику. Категорически запрещено заниматься ремонтом.