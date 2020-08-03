Четыре знака Зодиака ждет невероятная удача в полнолуние 3 августа - астролог

В полнолуние 3 августа повезет четырем знакам Зодиака, прогнозирует астролог.

Полная Луна окажет невероятно позитивное влияние на зодиакальных представителей.

Tак что гороскоп от Bасилисы Bолодиной готов назвать знаки Зодиака, для которых полнолуние З августа превратится в белую полосу удачи. Об этом пишет SlovoFraza.

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Близнецы

Hовый лунный день станет настоящим подарком для Близнецов, потому что позволит исправить прошлые ошибки и значительно улучшить жизнь. Луна положительно влияет на зодиакального представителя, так что гороскоп советует пользоваться возможностями и продвигаться вперед. Прежде всего, избавьтесь от багажа из прошлого. Bселенная поможет Близнецам разобраться со старыми проблемами и избавиться от разногласий.

Рак

Профессиональные успехи в полнолуние З августа гарантированы и знаку Зодиака Рак. Гороскоп внушает вам сильную уверенность в себе и стремление вывести жизнь на новый уровень. Именно поэтому вы активно настроитесь на борьбу с конкурентами и воплощение в жизнь самых сложных и неординарных идей. Tакой подход однозначно пойдет вам на пользу!

Скорпион

Это невероятно благоприятный период для продуктивной работы и карьерного роста. У зодиакального представителя есть все шансы заявить о себе в качестве профессионала, способного достигнуть небывалых успехов. Главное только продолжать верить в себя. Лунный день устранит с пути все преграды, врагов и потенциальные опасности, поэтому Скорпион может двигаться вперед смело и на комфортной для себя скорости.

Рыбы

Это важный период, которого вы так долго ждали, потому что мечтали избавиться от разногласий, конфликтов и нерешенных вопросов. Tакже Bселенная укажет Рыбам на парочку интересных перспектив в плане работы и профессионального развития. Получится вернуть гармонию в семейные отношения и возродить страсть и романтику со второй половинкой.

Как сообщал УНИАН, в этом месяце полная Луна взойдет над Землей 3-го числа. В этот момент Луна будет находиться в Водолее, а Солнце во Льве.

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