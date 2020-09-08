Больше всего гениев, по мнению Влада Росса, рождается под знаком Водолея, но гениальность имеет и обратную "сторону медали".

Гениальность часто ходит рука об руку с чудаковатостью. Именно поэтому среди самых одаренных знаков Зодиака встречается так много чудаков.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

Больше всего гениев, по мнению Влада Росса, рождается под знаком Водолея, но гениальность имеет и обратную "сторону медали".

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"Очень часто гениальность и чудаковатость (или даже шизофрения) ходят рука об руку. Соответственно, у каждого гениального человека непременно будут свои причуды, паранойя, одержимости", – говорит астролог.

По этой причине именно среди Водолеев очень часто встречаются и психи.

Ярким примером такой двойственности – сочетания гениальности и определенных странностей – астролог считает Николу Теслу, который, впрочем, был рожден под знаком Рака, а не Водолея.

"У гениального изобретателя, подарившего человечеству массу полезных вещей, были свои "тараканы": он боялся микробов и мог десять раз мыть руки перед едой. К тому же, за всю его жизнь у него не было ни одной женщины", – отметил Росс.

К гениальным знакам Влад Росс также причислил Рыб и Близнецов, феноменальность которых также сопряжена с некоторыми негативными аспектами. Так, по словам астролога, среди Рыб много наркоманов и алкоголиков, а среди Близнецов – умалишенных, людей, страдающих психическими расстройствами.

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Автор: УНИАН