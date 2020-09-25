Известный астролог Павел Глоба рассказал, представители каких знаков Зодиака смогут выйти на новый уровень финансового дохода в октябре 2020.
Среди счастливчиков — представители трех зодиакальных созвездий. Об этом сообщает МК.
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Овен
У Овнов в октябре появятся силы, чтобы получить желаемую должность и достигнуть все финансовые цели.
Стрелец
С октября денежная удача будет на стороне Стрельцов. Астролог советует им не упускать новые возможности.
Лев
Если не отказываться от работы в октябре и искать новые пути заработать, прибыль Льва начнет расти на глазах.
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