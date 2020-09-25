Октябрь, по прогнозу астролога, станет денежным месяцем.

Известный астролог Павел Глоба рассказал, представители каких знаков Зодиака смогут выйти на новый уровень финансового дохода в октябре 2020.

Среди счастливчиков — представители трех зодиакальных созвездий. Об этом сообщает МК.

Читайте такжеТри знака Зодиака вот-вот сказочно разбогатеют - астрологи

Овен

У Овнов в октябре появятся силы, чтобы получить желаемую должность и достигнуть все финансовые цели.

Стрелец

С октября денежная удача будет на стороне Стрельцов. Астролог советует им не упускать новые возможности.

Лев

Если не отказываться от работы в октябре и искать новые пути заработать, прибыль Льва начнет расти на глазах.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН